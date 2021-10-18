الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

طفرة غير مسبوقة في توصيل الغاز للمنازل (إنفوجراف)

توصيل الغاز الطبيعي
توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

شهد قطاع البترول والثروة المعدنية خلال السنوات القليلة الماضية طفرة هائلة في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك بدعم الاكتشافات الغازية التي شهدتها مصر مؤخراً، خاصة بعد ترسيم الحدود مع الدول المجاورة من ضمنها  قبرص والمملكة العربية السعودية والذى أدى إلى مزيد من اكتشافات الغاز واستخراجه، ومن أهم هذه الاكتشافات حقل ظهر بالبحر المتوسط بإجمالي احتياطيات 30 تريليون قدم مكعب غاز.

وأدى زيادة هذه الاكتشافات إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مما أتاح لمصر التوسع في الاستخدامات الغازية ومنها توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإطلاق المشروع القومي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

22222222
إنفوجراف

وترصد «الدستور» أهم نتائج الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوصيله للمنازل

وصل إجمالي معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل إلى ما يقرب من 12.3 مليون وحدة سكنية، منها نسبة 50% حجم التوصيل خلال 7 سنوات فقط من إجمالي الوحدات التي تم توصيلها.

وتعمل وزارة البترول من خلال شركات توصيل الغاز الطبيعي على الانتهاء من خطة الوزارة لتوصيل ما يقرب من 1.2 مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعي خلال العام الجاري.

كما أتاحت وزارة البترول والثروة المعدنية لجميع المواطنين بجميع المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية بالتقدم لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل من خلال الخدمات الإلكترونية، أو أرقام شركات الغاز التابعة لكل منطقة، أو من خلال فروع الشركات، كما توجد بعض المناطق التي يتم توصيل الغاز الطبيعي لها لأول مرة، وإتاحة توصيل الغاز للوحدات بالتقسيط وبدون مقدم بـ30 جنيها فقط شهرياً تضاف على فاتورة الغاز. 

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أوضح في تصريحات له، أن حجم استهلاك الغاز الطبيعي تضاعف إلى أكثر من 20 ضعفاً، حيث وصل إلى 47 مليون طن خلال العام المالي الماضي، استحوذ منها قطاع الكهرباء على كميات بنسبة 60%، وقطاع الصناعة 12%، وبلغت كميات استهلاك غاز المنازل بنسبة 6% خلال العام، وأنه مستهدف أن تصل إلى 7% خلال العام المالي المقبل نتيجة تكثيف مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط بلغ 12.3 مليون وحدة سكنية على مدار 41 عاماً منها 50% خلال السبع سنوات الأخيرة.

الغاز الطبيعي توصيل الغاز للمنازل البترول انفوجراف قطاع البترول كله هيوصل غاز طفرة

مواد متعلقة

أين تتجه أسعار النفط؟.. ارتفاع جنوني وأزمة طاقة تهدد أمريكا والصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

حسن الرداد يكشف حقيقة مشهد لـ دلال عبدالعزيز فى «سابع جار»

شريف منير يكشف لـ«الدستور» أسباب انسحابه من عرض فيلم «ريش»

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من ميركل لبحث مستجدات الأزمة الليبية وسد النهضة

طفرة غير مسبوقة في توصيل الغاز للمنازل (إنفوجراف)

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

بعد إساءته لمصر.. مطالب بسحب تكريم وزارة الثقافة لفيلم ريش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الولايات المتحدة الأمريكية في الظلام..!

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس أركان الجيش الإسرائيلى يُغادر مراسم إحياء ذكرى «رابين»

بوجدانوف والسفير الإسرائيلى لدى موسكو يبحثان التعاون الثنائى

«اشتيه» يطالب الأمم المتحدة بتسيير فرق رقابة للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين