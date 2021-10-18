طفرة غير مسبوقة في توصيل الغاز للمنازل (إنفوجراف)

شهد قطاع البترول والثروة المعدنية خلال السنوات القليلة الماضية طفرة هائلة في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك بدعم الاكتشافات الغازية التي شهدتها مصر مؤخراً، خاصة بعد ترسيم الحدود مع الدول المجاورة من ضمنها قبرص والمملكة العربية السعودية والذى أدى إلى مزيد من اكتشافات الغاز واستخراجه، ومن أهم هذه الاكتشافات حقل ظهر بالبحر المتوسط بإجمالي احتياطيات 30 تريليون قدم مكعب غاز.

وأدى زيادة هذه الاكتشافات إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مما أتاح لمصر التوسع في الاستخدامات الغازية ومنها توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإطلاق المشروع القومي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

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وترصد «الدستور» أهم نتائج الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوصيله للمنازل

وصل إجمالي معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل إلى ما يقرب من 12.3 مليون وحدة سكنية، منها نسبة 50% حجم التوصيل خلال 7 سنوات فقط من إجمالي الوحدات التي تم توصيلها.

وتعمل وزارة البترول من خلال شركات توصيل الغاز الطبيعي على الانتهاء من خطة الوزارة لتوصيل ما يقرب من 1.2 مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعي خلال العام الجاري.

كما أتاحت وزارة البترول والثروة المعدنية لجميع المواطنين بجميع المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية بالتقدم لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل من خلال الخدمات الإلكترونية، أو أرقام شركات الغاز التابعة لكل منطقة، أو من خلال فروع الشركات، كما توجد بعض المناطق التي يتم توصيل الغاز الطبيعي لها لأول مرة، وإتاحة توصيل الغاز للوحدات بالتقسيط وبدون مقدم بـ30 جنيها فقط شهرياً تضاف على فاتورة الغاز.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أوضح في تصريحات له، أن حجم استهلاك الغاز الطبيعي تضاعف إلى أكثر من 20 ضعفاً، حيث وصل إلى 47 مليون طن خلال العام المالي الماضي، استحوذ منها قطاع الكهرباء على كميات بنسبة 60%، وقطاع الصناعة 12%، وبلغت كميات استهلاك غاز المنازل بنسبة 6% خلال العام، وأنه مستهدف أن تصل إلى 7% خلال العام المالي المقبل نتيجة تكثيف مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط بلغ 12.3 مليون وحدة سكنية على مدار 41 عاماً منها 50% خلال السبع سنوات الأخيرة.