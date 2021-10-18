حملة «بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل» تصل المنيا (صور)

أكد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، أن المحاور الهامة والموضوعات المجتمعية التي تتضمنها حملة «بالوعي… مصر بتتغير للأفضل» والتي أطلقتها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمركز شباب مدينة العدوة، شمال المحافظة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية ببناء الإنسان المصري في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، وبما يتواكب مع جهود الدولة في مجال تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات والمرافق من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

حملة «بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل»

ونقل نائب محافظ المنيا، تحيات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا لجميع الحضور، وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحرصه الشديد علي الارتقاء بالمجتمع والمواطن المصري، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد أكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم، لافتا أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) يستهدف تغيير وتحسين حياة المصريين للأفضل ، والتخفيف عن كاهل أهالينا في الريف ولا سيما في محافظات الصعيد التي تحظى باهتمام كبير، حيث كان نصيب محافظة المنيا، تنفيذ 1800 مشروع خدمي، لتطوير 5 مراكز بمحافظة المنيا وهم ( العدوة - مغاغة - أبو قرقاص - ملوى - دير مواس ) بإجمالي 32 وحدة محلية قروية تضم 192 قرية و 757 تابع.

حملة «بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل»

وتستهدف حملة بالوعي مصر بتتغير للافضل كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما ستركز الحملة على نشر الوعي وتحفيز الخدمات بشأن أربع قضايا أساسية تحتل أولوية قصوى في الوقت الحالي وتشمل الزيادة السكانية والزواج المبكر وزواج الأقارب وتنمية الطفولة المبكرة بالحضانات دون سن الأربع سنوات والتمكين الاقتصادي للمرأة تحت مظلة برنامج فرصة، هذا بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات.

حملة «بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل»

وتعمل الحملة في المراكز التي يتم بها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتضم 5 مراكز مستهدفة من أعمال التطوير في محافظة المنيا ، حيث ستشمل خلال الفترة من 17 – 18 مركز العدوة، و 19-20 بمركز مغاغة، و 21 – 22 بمركز أبو قرقاص، و 23 – 24 بمركز ملوي، و 25 – 26 بمركز دير مواس.

حملة «بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل»

وشمل انطلاق الحملة عرض مسرحي بعنوان " اسطبل عنتر" قدمته جمعية تواصل، حيث تناول القضايا التي تواجه المجتمع ويطرح سبل حلها ، وذلك في إطار حملة « بالوعى مصر بتتغير للأفضل»، كما تم عرض نماذج محاكاة لبرامج ٢ كفاية، التمكين الاقتصادي، الحضانات، ولا للزواج المبكر، العيادات ومؤسسة حياة كريمة وتكافل وكرامة ، كما أجرت وزيرة التضامن حوارا مجتمعيا مع الأهالي واستمعت الى عدد من الشكاوى والطلبات ووجهت بحلها على الفور.

حملة «بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل»

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أن محافظة المنيا هي أعلى محافظة في تكافل وكرامة على الرغم من أنها ليست أفقر محافظة، واستقبلنا 8 آلاف شكوى خاصة بتكافل وكرامة وتم فحص 4 آلاف وجاري استكمال 4 آلاف الباقية .

زيارة وزيرة التضامن (5)

زيارة وزيرة التضامن (1)

زيارة وزيرة التضامن (3)

زيارة وزيرة التضامن (2)

زيارة وزيرة التضامن (4)