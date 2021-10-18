مهرجان الجونة.. شريف منير ينسحب من عرض فيلم «ريش»: مسىء لمصر

قرر عدد من الفنانين المشاركين في العرض الخاص لفيلم "ريش" الانسحاب وذلك بسبب الإساءة إلى مصر وتحريف الوقائع.

وانسحب الفنان شريف منير بعد نصف ساعة فقط من عرض الفيلم خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وقال إنه مسىء لمصر، فيما أكد آخرون أن صناع الفيلم تعمدوا الإساءة للمجتمع المصرى، وإظهاره بصورة مغايرة للواقع.



وأثار الفيلم موجة من الغضب الشديد لدى الفنانين وكل من شاهد الفيلم، واعتبروه خارجا عن السياق الفني والدور الذى يجب أن يقوم به الفن، بعدما تجاهل عن عمد الإيجابيات التي تحدث في المجتمع المصرى، مكتفياً بالسلبيات وتضخيمها واعتبارها كأنها تمثل السياق العام للمجتمع.



فيلم «ريش» شارك في بطولته دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبدالهادي، فادي مينا، أبوسفين نبيل، نعيم عبدالملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، ناصر جلال، عبدالله، سامية، سيناريو وإخراج عمر الزهيري.