الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النواب لوزير الرياضة: ماذا يفعل أبو ريدة في الجبلاية.. وصبحي: «مالوش صفة»

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هناك اتفاق علي تعديل شامل لقانون الرياضة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لمشروع قانون مد مدة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية الهيئات الرياضية، فذلك لأنها فترة استثنائية، حيث تنتهي المدة المقررة حاليا في 31 من شهر أكتوبر الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة ضد مخالفات اتحاد الكرة.

وتابع "الجانب الرقابي موجود ونقوم به في ظل ما يتيحه قانون الرياضة، وأي تدخل من الجهة التنفيذية يكون وفقا للدستور والقانون، وكل خطواتنا تتم وفقا للقوانين الدولية وتنسيقا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم واتحاد الكرة قدم استقالته في عام 2019، وتم تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد تمهيدا لإجراء الانتخابات، وكلامي لا يعني أنها فزاعة".

وحول تساؤلات البعض من النواب عن دور هاني أبو ريدة في إدارة اتحاد كرة القدم، قال الوزير: "هاني أبو ريدة ليس له أي صفة رسمية في الاتحاد بعد استقالته".

وعن وجود مخالفات في اتحاد الكرة، قال الوزير: "شكلنا لجنة توافقية بين الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات منذ فترة، وأي مخالفات ترصد تحال للنيابة العامة".

فيما وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة محمود حسين، على مشروع قانون بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

نص التعديل المعروض على اللجنة: بعد الاطلاع على قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ قرر:

المادة الأولى: استثناء من حكم المادة ١٦ من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢١ طبقا للاجراءات و بالنصاب الذي يحدده النظام الاساسي للهيئة الرياضية و ذلك عن العام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١.

و يجوز مدة المدة المشار اليها بالفقرة السابقة لمدة اخرى مماثلة بقرار من الوزير  المختص بشئون الرياضة.

اتحاد الكرة الشباب والرياضة مستقبل وطن هيئة مجلس النواب هانى ابو ريدة الجهاز المركزى للمحاسبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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