الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غنوة محمود شريرة ومتسلطة في «السيدة زينب»

غنوة محمود
غنوة محمود

تشارك الفنانة اللبنانية غنوة محمود في المسلسل الدرامي الجديد “السيدة زينب” امام النجمة سوسن بدر والذي بدأ عرضه على شاشة قناة المحور الأسبوع الماضي. 

مسلسل السيدة زينب 

وتظهر الفنانة اللبنانية غنوة محمود خلال أحداث مسلسل "السيدة زينب" فى دور زوجة النجم محمود عبد المغنى وتجسد دور شريرة و امرأة متسلطة ولديها ابنة منه، وتتعاون مع سوسن بدر في الشر واعمال الدجل والشعوذة وتدخل  فى صراعات خلال أحداث المسلسل.

غنوة من مسلسل السيدة زينب 

قصة مسلسل السيدة زينب 

أحداث مسلسل "السيدة زينب"، تدور حول منطقة السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا من تلك المنطقة فى إطار اجتماعى، وسوف يذاع "أوف سيزون" على إحدى القنوات الفضائية.

غنوة محمود

أبطال مسلسل السيدة زينب 

مسلسل "السيدة زينب" بطولة كل من: سوسن بدر، ومحمود عبد المغنى، رانيا منصور، دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق، فراس سعيد، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، حسام داغر وآخرين، سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

مواعيد عرض مسلسل السيدة زينب

يعرض مسلسل السيدة زينب علي شاشة قناة المحور من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء ويعاد في الواحدة بعد منتصف الليل 

آخر أعمال غنوة محمود

يذكر أن غنوة محمود شاركت فى العديد من الأعمال المهمة منها مسلسل "سكر زياة"، مع النجمة نادية الجندى و نبيلة عبيد و سميحة أيوب، إخراج وائل إحسان، ومسلسل "المغنى"، مع الكينج محمد منير ورانيا فريد شوقى من إخراج شريف صبرى، وتأليف محمد المحمدى و أحمد محيي، كما شاركت فى مسلسل "سكن البنات" مع وفاء عامر، و آيتن عامر و عدد من النجوم و هو  من إخراج محمد النقلى، و مسلسل "الدولى" مع رانيا يوسف، و باسم سمرة  و مسلسل "الضاهر" مع النجم محمد فؤاد، و رغدة و مسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة و من إخراج بيتر ميمي .

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