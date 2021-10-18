انطلاق المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي في موسمه السابع بجامعة أسيوط

افتتح الدكتور شحاته غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب مراسم فعاليات المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي في موسمه السابع 2021 ، والممتد خلال يومين متتاليين فى الفترة من 18 إلي 19 من أكتوبر الجاري.



جاء ذلك بحضور الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة، والدكتور محمد العدوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد حبشي المشرف الأكاديمي للنموذج , والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة , وبمشاركة واحداً من رواد العمل السياسي والإعلامي وهو الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إلى جانب الأستاذ أحمد دياب الإعلامي بقناة الحدث ورئيس الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية ، فضلاً عن مشاركة لفيف من وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعدد من الإعلاميين والعاملين بمختلف قطاعات الجامعة، إضافةً إلي مشاركة مميزة لنحو 200 طالب من مختلف كليات الجامعة والممثلين للنموذج.



وفي مستهل كلمته خلال افتتاح النموذج وجّه الدكتور شحاته غريب خالص التحية والتقدير للطلاب المبدعين المشاركين من مختلف كليات الجامعة تحت مظلة كلية التجارة والتي فتحت أبوابها للمشاركة في هذا العمل الاستثنائي والمتميز على كافة المستويات والذي طالما حظي بالعديد من الإرشادات البالغة من كافة الجهات المعنية بالاتحاد الأوروبي محلياً ودولياً , لافتاً إلي الأهمية البالغة التي تحظى بها نماذج المحاكاة كنشاط طلابي داخل الجامعة لما تمثله من تجربة واقعية يعيشها الطلاب وتمكنهم من الإلمام بطبيعة وآليات عمل هذه المنظمات من ناحية وتساهم إسهاماً كبيراً في صقل شخصياتهم وتدريبهم على خوض غمار التجربة السياسية والدبلوماسية من ناحية أخرى إلى جانب دراسة الشئون الخارجية والتجارب الناجحة في دول العالم ومحاولة الاستفادة منها أقصى استفادة ممكنة، فضلاً عن دورها البارز في رفع التصنيفات العالمية للجامعة والارتقاء بها نحو مصاف الجامعات العالمية.

ومن جانبه، استعرض الدكتور عبد السلام نوير أبرز المراحل والمحطات التي شهدت انطلاق النموذج منذ موسمه الأول وحتى الآن، والتي حرصت كلية التجارة خلالها على تذليل كافة الصعوبات التي وقفت حائلاً دون استمراره وذلك انطلاقاً من إيمانها العميق بأن نموذج محاكاة المنظمات والهيئات الدولية ذات الصبغة السياسية والاقتصادية صارت نشاطاً توعوياً وتثقيفياً هاماً بالجامعات المصرية , مؤكداً علي حرص إدارة الجامعة على توفير كل ما يلزم من سبل الدعم والرعاية التي تضمن استمرار تقديم نسخ متعاقبة من نماذج المحاكاة والذي يعد واحداً من أهم الأنشطة الطلابية التي يتميز بها أبناء الكلية.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمد العدوي أن أعمال المؤتمر الختامي تأتي تتويجاً لجهود مكثفة ومضنية من الطلاب لإخراج هذا العمل بشكل متميز يليق باسم الجامعة حيث يمثل واحداَ من أهم المنظمات الإقليمية في العالم والتي تهتم بالتحول من الصراعات إلي التعاون في بناء العلاقات الدولية ، مضيفاً أن الجلسة الختامية للنموذج تناقش اثنين من القضايا الهامة وهما قضية الحدود الداخلية والخارجية والتي تعد مسار نزاعات وصراعات متعددة داخل الاتحاد الأوروبي، وقضية الطاقة باعتبارها واحدة من أهم القضايا الخلافية خلال هذه الآونة، كما وجّه خالص التهنئة للطلاب المشاركين في هذا النموذج الفريد مشيداً بالعمل الجماعي المتكامل الذي يساهم في بناء شخصية متميزة وتحقيق روح التعاون وتبادل الآراء والأفكار بين الطلاب.

كما أوضح الدكتور أحمد حبشي أن نموذج المحاكاة يمثل نقلة نوعية كل عام للطلاب، حيث يساهم في تدريبهم على مهارات البحث العلمي والقيادة السديدة والمشاركة الفعالة , ورفع قدراتهم في فنون الحوار والتفاوض والإقناع، وكذلك تعميق ثقافة الديموقراطية في نفوسهم من خلال تقبل الرأي الآخر، هذا إلي جانب تدريبهم على تناول الأزمات السياسية المختلفة وإدارتها عبر استخدام أساليب علمية صحيحة وتقديم أفضل الحلول المناسبة لها.

وفي ختام الجلسة، أشاد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين بالعرض المتميز الذي قدمه أبناء الجامعة لنموذج حقيقي يحاكي الاتحاد الأوروبي بدوله المختلفة، موصيًا إياهم بضرورة الاستمرار في مواصلة الاطلاع والمتابعة وقراءة التفاصيل للتعرف على أهم المشكلات التي يعاني منها الاتحاد وقدرته على اتخاذ القرارات في ظل التهديدات السياسية والتطورات العسكرية في ضوء النظام العالمي الراهن، فضلاً عن التعرف على أبرز السياسات الخارجية من حيث توجهاتها وأنماطها وكذلك السياسات الخارجية للدول الأوروبية الهادفة نحو تحقيق مصالحها.

يذكر أن فعاليات المؤتمر الختامي للنموذج شهدت تكريماً مميزاً لضيف الجامعة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ بإهدائه درع الجامعة تكريماً لدوره في العمل السياسي والإعلامي ومشاركته البارزة ضمن فعاليات النموذج , كما قدم الإعلامي أحمد دياب بقناة الحدث ورئيس الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية هدية مميزة للطلاب المشاركين بالنموذج والممثلة في حلقة خاصة لبرنامج "شباب بلدنا" تقديراً لجهودهم وإبداعاتهم في تمثيل النموذج.