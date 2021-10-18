«عمال مصر» يعزي أسر ضحايا حادث البدرشين.. ويطالب بسرعة التحقيق

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، الجهات المسؤولة بسرعة التحقيق في حادث الطريق الدائري الأوسطي بمحافظة الجيزة، والذي وقع اليوم الإثنين.

وشدد الاتحاد، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار هذه النوعية من الحوادث، حيث أسفر عن مصرع 6 عمال، وإصابة آخرين، متقدما بخالص العزاء لأسر المتوفين، وداعياً الله بسرعة شفاء المصابين.

وكان رئيس مركز البدرشين، وتنسيقا مع مرور الجيزة قد دفع بالمعدات اللازمة لرفع آثار حادث تصادم بالطريق الدائري الأوسطي، اليوم الإثنين، حيث أسفر الحادث عن مصرع كل من، سيد عماد أبو هاشم، حمزة عبد العظيم غنيم، عماد إسماعيل عليان، محمد إسماعيل عليان، بدر الأسود ووليد زكري.

وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروع ووجود متوفين ومصابين بالطريق المشار إليه، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة نقل مقطورة بأخرى بيجو كانت تقل عمالا في طريقهم إلى مدينة 6 أكتوبر.

وبحسب عدة صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فور وقوع الحادث، فإن سيارة الأجرة تحطمت بالكامل، وتناثرت أجزاء منها من فوق الطريق الأوسطى؛ مما تسبب في وقوع عدد من المتوفين والجرحى.

وصرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثث باقى ضحايا حادث الطريق الدائرى الأوسطى بالبدرشين، بعد ارتفاع عدد الضحايا لـ6، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين لسماع أقوالهم حول الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الحادث وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين أعلى الطريق الدائري الأوسطي بين سيارة محملة بالعمال ومتجهة إلى منطقة المصانع بمدينة 6 أكتوبر، وبين سيارة نقل أعلى ترعة سقارة.