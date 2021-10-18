الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الأزهر بأسيوط تنظم احتفالية بمناسبة بذكرى المولد النبوي وانتصارات أكتوبر

احتفالية جامعة الازهر
احتفالية جامعة الازهر

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، احتفالية أقامتها جامعة الأزهر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بقاعة المؤتمرات (مدرج الإمام السيوطي) بكلية اللغة العربية بأسيوط ،برئاسة الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي.

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احتفالية جامعة الازهر

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ، والدكتور محمود مهني نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء  وعدد من القيادات الشعبية والأمنية وعلماء الأزهر ورجال الدين المسيحي وقيادات جامعة أسيوط وعمداء كليات فرع جامعة الأزهر ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

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احتفالية جامعة الازهر

تفاصيل الاحتفالية

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها كلمات الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط ثم وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط تلاها كلمة محافظ أسيوط وعضو هيئة كبار العلماء ثم استمع الحضور، لابتهال ديني من فضيلة الشيخ يسري عبدالرحمن والطالبة رحاب خالد عثمان بالفرقة الثانية بكلية البنات، الإسلامية بأسيوط الحاصلة على المركز الأول بالثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية ثم شاهد الحضور فيلما وثائقيا لمشاهد نادرة لحرب أكتوبر وعبور خط برليف المنيع. 

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احتفالية جامعة الازهر

المحافظ يشيد بدور مؤسسة الأزهر كمنارة الوسطية


وأشاد  محافظ أسيوط بجهود جامعة الأزهر والتعاون مع المحافظة في القطاعات المختلفة، معرباً عن سعادته بهذه الاحتفالية الكبرى لميلاد أعظم من عرفته البشرية رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم فضلاً عن الاحتفال بالانتصار العظيم في حرب أكتوبر المجيدة في جامعة الأزهر بفرع أسيوط،  مشيرا إلى أن مؤسسة الأزهر تمثل منارة الوسطية في مشارق الأرض ودورها الفعال والهام من خلال التعليم والتنوير التي أضاءت ربوع الأرض بالعلم والحكمة، ونشر صحيح الإسلام وتعاليم التسامح والإخاء والمحبة داعيا الله ـ عز وجل ـ أن يحفظ مصرنا من كل سوء ومكروه.

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احتفالية جامعة الازهر

وقد رحب الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بالحضور والتواجد بفرع الجامعة بأسيوط مهنئاً الجميع بذكرى المولد الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة متحدثاً عن أخلاق وفضائل رسول الله، صلى الله عليه وسلم موضحاً أن الاحتفالية تأتي تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وبتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، مشيداً بالدعم والتنسيق والتعاون الذي تلقاه جامعة الأزهر المحافظة والجهاز التنفيذي بقيادة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والمؤسسات والهيئات المختلفة العاملة على أرض محافظة أسيوط.

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احتفالية جامعة الازهر

احتفالية جامعة الازهر
احتفالية جامعة الازهر
احتفالية جامعة الازهر
احتفالية جامعة الازهر
احتفالية جامعة الازهر
احتفالية جامعة الازهر
طلاب الاعلام وزارة الأوقاف محافظ العلاقات العامة على مستوى الجمهورية انتصارات أكتوبر المجيدة رئيس جامعة الأزهر المولد النبوي الشريف انتصارات أكتوبر جامعة أسيوط وسائل الاعلام جامعة الأزهر اللواء عصام سعد نائب رئيس جامعة الأزهر هيئة كبار العلماء أعضاء هيئة التدريس

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