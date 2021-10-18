إزالة 620 حالة إشغال في حي شرق بأسوان

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة استهدفت إزالة الإشغالات بالشوارع والطرق الداخلية بنطاق حى شرق شارك فيها نواب رئيس المدينة ورئيس الحي، بجانب شرطة المرافق، ولجنة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود لإزالة الإشغالات ورفع التراكمات والمخلفات داخل الأحياء والمناطق السكنية والأسواق لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب.

وأسفرت جهود الحملة عن إزالة 620 حالة إشغال ، مع مصادرة 45 شيكارة أسمنت ومواد بناء، و 3 عربات خضار وفاكهة، وتم نقلهم إلى دار رعاية البنين، كما تم ضبط ومصادرة فاترين عرض ، وموازين وغيرها من المضبوطات المتنوعة.

- استكمال جهود التجميل في مدينة أبوسمبل

وفي سياق آخر .. استكملت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية جهودها للتطوير والتجميل طبقاً لتعليمات محافظ أسوان إستعداداً لاستضافة فعاليات مهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى لتكون المدينة في أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها .

و تم تنفيذ أعمال دهان البلدورات بطريق المطار وحتى محيط المعبد بطول 5 كم ، بجانب تركيب أعلام مصر وأسوان بالطريق الرئيسى ، بالإضافة إلى رفع المخلفات بنطاق المدينة والقرى التابعة لها ، مع رفع الأتربة من جانبي الطريق للحد من زحف الرمال.

كما تم التنسيق مع شركة مصر للصوت والضوء لتجهيز أماكن تواجد المشاهدين للظاهرة الفلكية ، وكذا التنسيق مع إدارة الملاريا لرش المدينة للتخلص من البعوض والحشرات الطائرة ، فضلاً عن إجراء أعمال التطهير والتعقيم بمختلف الأماكن لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.