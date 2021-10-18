الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 620 حالة إشغال في حي شرق بأسوان

إزالة حالة إشغال
إزالة حالة إشغال

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة استهدفت إزالة الإشغالات بالشوارع والطرق الداخلية بنطاق حى شرق شارك فيها نواب رئيس المدينة ورئيس الحي، بجانب شرطة المرافق، ولجنة المتابعة الميدانية بالمحافظة. 

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود لإزالة الإشغالات ورفع التراكمات والمخلفات داخل الأحياء والمناطق السكنية والأسواق لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب. 

وأسفرت جهود الحملة عن إزالة  620 حالة إشغال ، مع مصادرة 45 شيكارة أسمنت ومواد بناء، و 3 عربات خضار وفاكهة، وتم نقلهم إلى دار رعاية البنين، كما تم ضبط ومصادرة فاترين عرض ، وموازين وغيرها من المضبوطات المتنوعة. 

- استكمال جهود التجميل في مدينة أبوسمبل

 وفي سياق آخر .. استكملت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية جهودها للتطوير والتجميل طبقاً لتعليمات محافظ أسوان إستعداداً لاستضافة فعاليات مهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى لتكون المدينة في أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها . 

 و تم تنفيذ أعمال دهان البلدورات بطريق المطار وحتى محيط المعبد بطول 5 كم ، بجانب تركيب أعلام مصر وأسوان بالطريق الرئيسى ، بالإضافة إلى رفع المخلفات بنطاق المدينة والقرى  التابعة لها ، مع رفع الأتربة من جانبي الطريق للحد من زحف الرمال. 

كما تم التنسيق مع شركة مصر للصوت والضوء لتجهيز أماكن تواجد المشاهدين للظاهرة الفلكية ، وكذا التنسيق مع إدارة الملاريا لرش المدينة للتخلص من البعوض والحشرات الطائرة ، فضلاً عن إجراء أعمال التطهير والتعقيم بمختلف الأماكن لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد. 

أسوان إزالة إشغالات فعاليات محافظ أسوان الملك رمسيس الثاني الشكل الجمالي تعامد الشمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

تخفيف الحكم على متهمى «السجود للكلب» سنة مع إيقاف التنفيذ

الزمالك يفتح تحقيقًا فى ملف عقد شيكابالا

لأول مرة فى مصر.. تراجع كبير فى معدلات استهلاك بنزين 80

رفض حضور التحقيق.. كواليس استقالة مستشار شيخ الأزهر السابق من مجلس الدولة

بعد إثارتها الجدل.. قرارات جديدة لـ«التعليم» بشأن المصروفات الدراسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحيي الذكرى الـ26 لاغتيال "رابين".. لماذا غاب نتنياهو؟

إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع سوريا

رئيس الأوقاف بالقدس: السماح لليهود بالطقوس التلمودية في باحات الأقصى خطر كبير