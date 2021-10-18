الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يتابع إزالة تعديات بمساحة 5 آلاف متر مربع بمدينة السباعية

الموجه ال ١٨
الموجه ال ١٨

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال الحملات التي تمت أمس واليوم، حيث تمكنت الوحدة المحلية لمدينة السباعية من إستكمال إزالة التعديات على مساحة من الأرض تبلغ 5 ألاف م2 تم التعدى عليها منذ عام 1990 من أحد الأشخاص، وقد رصدها محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية للمدينة الشهر الماضى حيث أشرف بنفسه على إزالة الجزء الأول بمساحة ألف م2. 

وذلك في إطار مواصلة محافظة أسوان لحملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة البناء أو الزراعية أو منشأت الرى ضمن الموجه الـ 18 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وشدد محافظ أسوان بإستكمال إزالة التعديات على باقى المساحة ، وخاصة أن هذه الأراضى كانت مخصصة لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى ومبانى خدمية أخرى. 

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة حالة تعدى في المهد على مساحة 500 م2 بمنطقة امتداد حى العقاد ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعدى. 

يذكر أن عقب إنتهاء فاعليات المؤتمر السنوي لجمعية فتيان الكشافة المصرية بمدينة أسوان تسلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان درع المؤتمر، الذي قدمه الدكتور محمد فرغلي قائد تدريب جمعية فتيان الكشافة تعبيراً عن تقدير واعتزاز الجمعية المصرية لجهود المحافظة في رعاية ودعم شباب فتيان الكشافة والتعاون في استضافة المؤتمر السنوي والذي شهد مشاركة واسعة لحوالي 69 من قادة فتيان الكشافة على مستوى    27 محافظة بجانب قادة المنظمة الكشفية العربية وذلك خلال الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر الجارى.

حملات إزالة تعديات الرئيس عبد الفتاح السيسي زراعية إزالة محافظ أسوان إزالة التعديات محافظة أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

لأول مرة فى مصر.. تراجع كبير فى معدلات استهلاك بنزين 80

حقيقة وجود نقص فى العدادات الكودية بشركات توزيع الكهرباء

بعد إثارتها الجدل.. قرارات جديدة لـ«التعليم» بشأن المصروفات الدراسية

رفض حضور التحقيق.. كواليس استقالة مستشار شيخ الأزهر السابق من مجلس الدولة

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث الطريق الأوسطى لـ5 وفيات

وفيات ومصابين في حادث تصادم مروع بين سيارتين في البدرشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحيي الذكرى الـ26 لاغتيال "رابين".. لماذا غاب نتنياهو؟

إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع سوريا

رئيس الأوقاف بالقدس: السماح لليهود بالطقوس التلمودية في باحات الأقصى خطر كبير