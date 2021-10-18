محافظ أسوان يتابع إزالة تعديات بمساحة 5 آلاف متر مربع بمدينة السباعية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال الحملات التي تمت أمس واليوم، حيث تمكنت الوحدة المحلية لمدينة السباعية من إستكمال إزالة التعديات على مساحة من الأرض تبلغ 5 ألاف م2 تم التعدى عليها منذ عام 1990 من أحد الأشخاص، وقد رصدها محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية للمدينة الشهر الماضى حيث أشرف بنفسه على إزالة الجزء الأول بمساحة ألف م2.

وذلك في إطار مواصلة محافظة أسوان لحملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة البناء أو الزراعية أو منشأت الرى ضمن الموجه الـ 18 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد محافظ أسوان بإستكمال إزالة التعديات على باقى المساحة ، وخاصة أن هذه الأراضى كانت مخصصة لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى ومبانى خدمية أخرى.

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة حالة تعدى في المهد على مساحة 500 م2 بمنطقة امتداد حى العقاد ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعدى.

يذكر أن عقب إنتهاء فاعليات المؤتمر السنوي لجمعية فتيان الكشافة المصرية بمدينة أسوان تسلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان درع المؤتمر، الذي قدمه الدكتور محمد فرغلي قائد تدريب جمعية فتيان الكشافة تعبيراً عن تقدير واعتزاز الجمعية المصرية لجهود المحافظة في رعاية ودعم شباب فتيان الكشافة والتعاون في استضافة المؤتمر السنوي والذي شهد مشاركة واسعة لحوالي 69 من قادة فتيان الكشافة على مستوى 27 محافظة بجانب قادة المنظمة الكشفية العربية وذلك خلال الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر الجارى.