الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. و«السوقى» يربح 6.1 مليار جنيه

البورصة
البورصة

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة تعاملات اليوم الاثنين، ثانى تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي مدعوما بعمليات شراء مؤسسية من قبل الأجانب والعرب على أسهم منتقاة، وسط نشاط ملحوظ فى قيم وأحجام التعاملات مقارنة بالفترة الماضية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 6.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 723.5 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة بلغت 1.08%، بما يعادل  120.6 نقطة، ليغلق عند مستوى 11276 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 75. 0%، بما يعادل 19.8 نقطة، ليغلق عند مستوى  2659 نقطة، ما ساهم فى ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 86. 0%، بما يعادل 31 نقطة، لينهى تعاملاته عند مستوى 3641  نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 1.4 مليار جنيه، وذلك بتداول نحو 431.4  مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 43.6 ألف صفقة شراء وبيع.

من ناحية أخرى، أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم، عن تنفيذ الطرح العام والخاص لشركة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، بجلسة اليوم 18 أكتوبر، لأسهم الشركة المصدرة لعدد 417.777 مليون سهم بنسبة 26.10% من أسهم رأسمال الشركة المصدر بسعر 13.98 جنيه للسهم، على شريحتين عام وخاص، وبقيمة إجمالية 5.840.533 مليار جنيه.

وذكرت أن الطرح العام بعدد 25.777 مليون سهم تمثل نسبة 6.17% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 1.61% من إجمالي أسهم شركة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية المصدرة.

وفيما يخص الطرح الخاص كان بعدد 392 مليون سهم تمثل نسبة 93.83% من عدد الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل 24.5% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

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