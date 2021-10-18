الإثنين 18 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: خطة رقابية على مصانع ومحلات حلوى المولد

وزير التموين
وزير التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها وضعت خطة رقابية مكثفة بدأت تنفيذها خلال الأيام القليلة الماضية  بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية على المحلات التجارية الخاصة ببيع حلوى المولد والمصانع والشركات والشودار  بمناسبة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف للتأكد من جودة المنتجات والسلع المطروحة حفاظا علي صحة المواطنين من تعرضهم للخطر.

وأكد المهندس أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة للرقابة على الأنشطة التجارية والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص للدستور أنه تم شن حملات مكثفة على مصانع إنتاج الحلويات والمخازن التابعة الشركات شهيرة لبيع الحلوي والمحال التجارية والشوادر للتأكد من تواريخ الإنتاج والصلاحية الإنتاجية والتأكد من تطبيق قرار تدوين الأسعار علي السلع والعبوات والذي يتضمن وضع سعر المصنع والتكلفة الإنتاجية وتاريخ الصلاحية والانتهاء الصلاحية الإنتاجية وعدم البيع بأزيد من الأسعار المعلنة والتأكد من ذلك مطبوع على العبوات وليس استيكرات يسهل إزالة المطبوع عليها.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للرقابة على الأنشطة التجارية والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية استهدفت المصانع التي تقوم بإنتاج الحلوي في محافظات معروفة والتي تضمنت 4 محافظات وهي الدقهلية ودمياط والإسكندرية والبحيرة  التي تشتهر بإنتاج كميات كبيرة من الحلوى ويتم توزيعها على المحال التجارية في المحافظات المجاورة لمنع تداول اوتوزيع  منتجات أو سلع مجهولة المصدر إلي الأسواق المحلية ومنع ظاهرة الغش التجاري لافتا إلي أنه في حال وجود مخالفات تموينية يتم تحرير محاضر واحالتها الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وزارة التموين مجهولة التجارة الداخلية استهداف المولد النبوي المولد النبوي الشريف حلوى المولد وزارة التموين والتجارة الداخلية حملات مكثفة صحة المواطنين بالمولد النبوي الشريف

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شىء كبير يجرى

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