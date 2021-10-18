«قمر 14» يزين جدول عروض مهرجان الجونة.. اليوم

يُعرض اليوم الإثنين، فيلم "قمر 14"، ضمن جدول عروض مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، والذي يشارك في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة الرسمية للمهرجان، وهو العرض العالمي الأول للفيلم.

ومن المقرر إقامة سجادة حمراء للفيلم في الساعة التاسعة مساءًا، على أن يُعرض الفيلم في تمام العاشرة مساءًا، بقاعة بلازا للمؤتمرات.

وتدور قصة "قمر 14"، حول 5 حكايات مختلفة؛ الحكاية الأولى، من بطولة غادة عادل، كريم فهمي، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران.

ويشارك في الحكاية التانية، كلا من؛ أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، بينما يشارك في الحكاية الثالثة، كلا من؛ أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي.

والحكاية الرابعة من بطولة؛ دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، محمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، أما الحكاية الخامسة، يشارك فيها كل من؛ خالد النبوي، وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

مسابقة الأفلام الطويلة

وفي مسابقة الأفلام الطويلة، يُعرض اليوم، فيلم "المقصورة رقم 6" من إنتاج فنلندا، ألمانيا، إستونيا، وروسيا، والفيلم من إخراج الفنلندي "يوهو كوسمانين".

ويُعرض الفيلم في تمام الساعة 6.45 مساءًا، في قاعة "أودي ماكس"، ويدور حول علاقة إنسانية شديدة الخصوصية بين امرأة فنلندية شابة وعامل منجم روسي.

وشارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان "كان"، وفاز بالجائزة الكبرى للمهرجان، وعُرِض الفيلم أمس في الساعة 09:45 مساءًا بقاعة "سي سينما".

كما يُعرَض اليوم، فيلم "ريش" من مصر، الساعة 12.30 ظهرًا، من إخراج عمر الزهيري، ويشارك في بطولته كلا من؛ سامي بسيون، محمد عبد الهادي، دميانة نصار.

وفاز الفيلم بجائزة أسبوع النقَّاد، في مهرجان "كان"، وجائزة "الفيبريسي"، وعُرض أمس، بمركز الجونة للمؤتمرات، ويشارك بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

ومن عروض اليوم أيضًا، فيلم "كلارا سولا" إنتاج السويد، بلجيكا، كوستاريكا، ألمانيا، ويعرض في تمام الساعة 3.45 مساءًا، بالإضافة إلى فيلم "غروب الساعة" إنتاج المكسيك، فرنسا، السويد في تمام الساعة 6.45 مساءًا.

وتقيم إدارة المهرجان، مساء اليوم، حفلًا بعنوان "السينما في حفل موسيقي" وذلك في الساعة السابعة مساءًا، ويُقام سجادة حمراء لحضور الحفل.