سقوط محتال أنشأ أكاديمية وهمية لإصدار الشهادات الجامعية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص، اليوم الإثنين، لقيامه بإنشاء كيان تعليمى وهمى- أكاديمية - للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا في القليوبية.

تفاصيل القبض على متهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله قيام أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة بإنشاء كيان تعليمى وهمى كائن بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية واتخاذه وكراً لممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا، حيث قام بالإعلان على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواقع التواصل الاجتماعى أنه يتم منح الطالب عقب التخرج شهادات تخصصية معتمدة من الجهات الحكومية زاعماً لضحاياه بكون تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالداخل والخارج وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه بمقر الأكاديمية المشار إليه، وعثر بداخلها على (كمية من شهادات تخرج منسوب صدورها للأكاديمية تفيد باجتياز الدارس لبرنامج تدريبى فى مجالات مختلفة - كمية من الكتب لبعض المواد العلمية التى يتم تدريسها بالأكاديمية - مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها – كمية من ملفات خاصة بالمجنى عليهم تشمل أوراق تقدمهم للدورات الوهمية – كمية كبيرة من نماذج أسئلة وإجابات والدرجة العلمية للإمتحانات الخاصة ببعض الطلاب بالأكاديمية خلال العام الدراسى - عدد (3) دفاتر إيصالات استلام نقدية تفيد حصول المتهم على مبالغ مالية منهم - عدد (2) أكلاشيه ) وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم