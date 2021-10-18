تطعيم 1000 عامل ضد كورونا من عمال حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق

قال الدكتور محمود محمد حسن، مدير الإدارة الطبية بمشروع الخط الثالث لأعمال المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق، إنه لم يحدث حالة وفاة واحدة بين صفوف العمال في أعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق جراء فيرس كورونا، وذلك نظرا للمتابعة الطبية الفائقة والمستمرة من الشركة الفرنسية القائمة بأعمال الحفر.

وأكد حسن أن هدف الشركة هو السلامة الصحية بين صفوف العمال المشاركين وتهيئة المناخ الطبي والبيئة الآمنة في أعمال الحفر للمرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، مشددا على حرص الشركة الفرنسية يأتي في ضوء الالتزام الكامل بجهود الدولة المصرية الخاصة بسلامة العاملين وتوفير مناخ صحي آمن لكل العاملين.

وتابع أن الإدارة الطبية بالشركة مسئولة عن سلامة 4 آلاف عامل، بتوفير المناخ الصحي الآمن والمتابعة الطبية الدورية لهم ليس فقط فيما يخص بجائحة كورونا ولكن كل ما يتعلق بصحة العاملين، موضحا أن السبت من كل أسبوع يتلقى العاملين وأسرهم التطعيمات ضد فيرس كورونا بمقر المشروع.

ونوه إلى أنه قد بلغ عدد متلقي اللقاح قرابة ألف عامل حتى الآن وما زال تلقي اللقاح مستمرا لحين حصول الجميع على التطعيم.