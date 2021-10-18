الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 بسوق العبور

الخضراوات
الخضراوات

تفاوتت أسعار جميع أصناف الخضروات المختلفة اليوم الإثنين 18 أكتوبر 2021 بسوق العبور للجملة، وسجل سعر كيلو الطماطم ثباتًا ليتراوح ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيهات، في حين ارتفعت أسعار البطاطس ما بين 5 : 7.5 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 

ارتفعت أسعار الفاصوليا أيضًا لتتراوح ما بين 7 إلى 11 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

سعر كيلو الطماطم ليتراوح ما بين 2.5 : 4.5 جنيهات لحمولة (قفص / 18 كيلو).

واستقرت أسعار البطاطس ما بين 5 : 7.5 جنيهًا للكيلو حمولة (شوال / من 55 إلى 81 كيلو).

وتراوح سعر البصل ما بين 2 : 3.5 جنيهًا للكيلو (شوال / من 55 إلى 71 كيلو).

واستقر سعر كيلو الكوسة ما بين 3: 6 جنيهًا (قفص / من 20 إلى 35 كيلو)، بعد تراجعه أمس.

كما تراوح سعر الجزر بدون عروش من 3 : 6 جنيهًا للكيلو (شوال / من 55 - 71 كيلو).

واستقرت أسعار الفاصوليا ما بين 7 : 11 جنيهًا للكيلو (شوال / 55 كيلو).

وتراوحت أسعار البامية الخضراء ما بين 5 : 9 جنيهًا للكيلو (مقطف خوص).

وسجل سعر كيلو القلقاس ما بين 3 إلى 6 جنيهًا (للشوال).

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واستقر سعر الثوم تراوح ما بين 18 إلى 22 جنيهًا للكيلو (للشوال / كرتونة).

واستقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح ما بين 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو).

وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي ما بين 1.5 : 3.5 جنيه (شوال / 55 كيلو).

وسجل سعر كيلو الباذنجان الأبيض استقرارًا ما بين 1.5 : 3.5 جنيه (شوال / من 55 إلي 81 كيلو).

واستقر سعر الفلفل رومي بلدي ما بين 3 : 5.5 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو).

وسجل سعر الفلفل رومي صوب استقرارًا عند 5 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).

وسجل سعر الفلفل الحامى البلدي تراوحًا ما بين 2.5 : 4.5 جنيهًا للكيلو (شوال 55 كيلو).

وتراوح سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) ما بين 12 : 18 جنيهًا للكيلو (قفص 16 كيلو).

سعر كيلو الطماطم اسعار البطاطس أسعار الخضراوات سعر البصل سوق العبور اسعار الفاصوليا سعر الباذنجان سوق العبور للجملة سعر كيلو الكوسة سعر الجزر سعر الفلفل رومي صوب سعر الفلفل رومي بلدي سجل سعر الفلفل رومي صوب سعر كيلو القلقاس أسعار الخضراوات اليوم الإثنين

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