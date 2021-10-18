«عربية النواب»: اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ حدث تاريخى

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ الـ 27 بأنه حدث تاريخى ودليل قاطع على دور مصر التاريخى والرائد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية بصفة عامة وفيما يتعلق بالتصدي للتغيرات المناخية بصفة خاصة.

وقال "أباظة" فى بيان اليوم الإثنين، إن مصر فى عهد الرئيس السيسى أصبحت واحدة من أهم الدول الفاعلة على مستوى منطقة الشرق الاوسط بأسرها وأفريقيا والعالم ولذلك قرر المجتمع الدولى استضافة مصر لقمة المناخ الـ 27، خاصة بعد أن أصبحت قضية تغير المناخ واحدة من أهم القضايا الرئيسية التي تواجه البشرية وتحظى باهتمام عالمى كبير إضافة إلى أنه من المعروف أن منطقة المتوسط واحدة من أكثر المناطق تأثراً بالتغيرات المناخية.

وقال النائب إن هناك دراسة حول التغير المناخي في الأورومتوسط شارك فيها أكثر من 100 باحث حول العالم وأكدت الدراسة أن نسبة درجات الحرارة ترتفع بنسبة 20% أكثر من باقي المناطق في العالم، مؤكداً أهمية انعقاد قمة المناخ العالمية الـ 27 بمصر لمواجهة جميع التأثيرات السلبية على منطقة المتوسط والعالم كله وهذا يحتم على العالم كله وبجميع منظماته ودوله التعاون والتنسيق لمواجهة مخاطر المناخ وآثاره السلبية على البشرية.