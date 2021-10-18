إيهاب توفيق يحتفل مع جمهوره بذكرى«المولد النبوى» بدار الأوبرا.. اليوم

يستعد النجم إيهاب توفيق، للاحتفال مع جمهوره بذكرى المولد النبوي الشريف، من خلال حفل ضخم يحييه اليوم الإثنين، بمشاركة فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، ويتضمن البرنامج فاصلين يحيى الثاني النجم إيهاب توفيق بباقة مختارة من الابتهالات الروحانية والمديح النبوي منها «إلا رسول الله، أنا بمدح نبينا، المسك فاح، دعوني، مدد يا نبي» وغيرها.

أما الفاصل الأول لفرقة الإنشاد، ويضم «ليالي رسول الله - ألف ألف صلاة لـ أحمد عبد الله، مولاي إني ببابك لـ بليغ حمدي، سلام الله يا طه لـ جمال سلامة، صلوا يا أهل الكمال لـ الشيخ محمد عبد الله، مولاي الهادي لـ عبد العظيم محمد، خد بإيدي لـ عبد المنعم البارودي أداء محمد عبد الحميد، أمنية سمير، حسام صقر، آيات فاروق».

وتقام الاحتفالية تحت شعار «كامل العدد»، خاصة أن تذاكر الخاصة بها نفدت بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا، وتم طرحها على 4 فئات الفئة الأولى جاءت بمبلغ 210 جنيهات، والفئة الثانية بمبلغ 160 جنيهًا، والفئة الثالثة بمبلغ 110 جنيهات، والفئة الرابعة بمبلغ 85 جنيهًا.

يذكر أن إيهاب توفيق قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان «طلقة» من ألحان تيام علي وكلمات محمد عبدالنبي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا على منصات الاستماع والتواصل.

أما فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة عام 1972، وبدأت اولى حفلاتها بقيادته عام 1973، وكان الهدف منها الحفاظ على التراث الغنائي الديني، تخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية، وتشارك الفرقة سنويًا في إحياء ليالي رمضان، وذلك من خلال برنامج الأوبرا الرمضاني هذا إلى جانب مشاركتها في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.