فنزويلا.. رجل الأعمال أليكس صعب يؤكد أنه لن يتعاون مع الولايات المتحدة

أكد أليكس صعب رجل الأعمال المقرب من السلطة الفنزويلية، الذي سلمته دولة الرأس الأخضر إلى الولايات المتحدة، أنه "لن يتعاون مع السلطات الأمريكية بل سيواجه محاكمته بكرامة".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قال صعب في رسالة قرأتها زوجته خلال تظاهرة نظمتها السلطات الفنزويلية دعما له: "سأواجه محاكمتي بكرامة تامة.. أريد أن أكون واضحا: لست مضطرا للتعاون مع الولايات المتحدة، فأنا لم أرتكب أي جريمة".

و أضاف: "أعلن أنني في كامل قواي العقلية، و لن أقدم على الانتحار، في حال قاموا باغتيالي من أجل أن يقولوا لاحقا إنني انتحرت".

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن "صعب الذي يعتبر وسيطا مهما للسلطة الفنزويلية، يفترض أن يحضر أول جلسة قضائية له يوم الاثنين في محكمة بفلوريدا".

وقال الصحافي روبرتو دينيز المتخصص في الملف "يمكن (لصعب) أن يكشف أشياء عن الترتيبات و تداول الأموال والتكاليف المضخمة... لقد كان الركيزة الأساسية لشؤون نظام مادورو مع الدول الحليفة".

وتحدثت زوجة صعب عن عملية تسليمه إلى الولايات المتحدة، قائلة "كل شيء تم من وراء ظهور المحامين و ظهرنا".

وأضافت أن "سلطات الرأس الأخضر و الولايات المتحدة تعاملت بـ"جبن"، مشيرة إلى أن "أكثر ما يزعج الولايات المتحدة هو أن زوجي لن ينحني أبدا! لديه قوة الحقيقة و البراءة".

ويشتبه بأن صعب و شريكه ألفارو بوليدو المتهم أيضا بغسل الأموال، حوّلا 350 مليون دولار من فنزويلا إلى حسابات أجنبية يملكانها أو يسيطران عليها. و يواجه الرجلان عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما.

وعلى صعيد آخر، حصلت فنزويلا على شحنة جديدة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأشار الحساب الرسمي للقاح الروسي على "تويتر" إلى أن هذه الشحنة ستستخدم ضمن البرنامج الوطني الفنزويلي لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا.

وتعتزم السلطات الفنزويلية تطعيم 70% من سكان البلاد ضد الفيروس حتى نهاية أكتوبر الجاري، وإيصال تلك النسبة إلى ما بين 80 و90% حتى شهر ديسمبر المقبل.

يذكر أن فنزويلا تستخدم لقاح "سبوتنيك V" الروسي الذي طوره مركز غاماليا للأبحاث، إضافة إلى لقاح شركة "سينوفارم" الصينية.