وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يبحثون الإثنين العلاقات مع دول الخليج

يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في لوكسمبورغ، لمناقشة العلاقات مع دول منطقة الخليج.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، ذكرت هيئة العلاقات الخارجية في بيان صدر عنها: "بعد الزيارة التي قام بها مؤخرا مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، إلى الإمارات وقطر والسعودية، سيبحث مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي منهجه في منطقة الخليج".

وأضاف البيان أن وزراء خارجية دول التكتل سيناقشون أيضا "العلاقات مع دول الشراكة الشرقية وعلى وجه الخصوص سبل التقارب في الاتجاهين الاقتصادي والسياسي".

كما سيبحث المجتمعون الأوضاع الإنسانية في إثيوبيا والتطورات في نيكاراغوا وأفغانستان وتونس وغرب البلقان.

و علي صعيد آخر ، دعا الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء به لتخفيف تدريجي للقيود المؤقتة المفروضة على السفر غير الضروري إلى دول الاتحاد.

و قام المجلس بتحديث قائمة البلدان التي ينبغي رفع قيود السفر الخاصة بها، حيث أضيفت شيلي و الكويت ورواندا إلى القائمة الخضراء، وشُطبت البوسنة والهرسك وجمهورية مولدوفا من القائمة، فينا يتم تحديث القائمة كل أسبوعين وفقا لخريطة تفشي فيروس كورونا عالميا.



و بناءً على المعايير والشروط المنصوص عليها في التوصية، فإنه اعتبارًا من اليوم الجمعة، يجب على الدول الأعضاء أن ترفع تدريجيا قيود السفر على الحدود الخارجية لسكان بلدان (أستراليا، كندا، تشيلي، الأردن، الكويت، نيوزيلاندا، قطر، رواندا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، كوريا الجنوبية، أوكرانيا، أوروجواي، الصين).

و ذكر موقع الاتحاد الأوروبي، أن تحديث معايير تحديد البلدان التي يجب رفع قيود السفر عنها يخضع لعدة عوامل منها: الوضع الوبائي والاستجابة الشاملة لجائحة COVID-19، فضلاً عن موثوقية المعلومات المتاحة و مصادر البيانات، وأيضًا مبدأ المعاملة بالمثل، وتشارك دولشنجن المنتسبة (أيسلندا وليشتنشتاين و النرويج و سويسرا) في هذه التوصية.