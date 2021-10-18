الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يبحثون الإثنين العلاقات مع دول الخليج

الاتحاد الأوربي
الاتحاد الأوربي

يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في لوكسمبورغ، لمناقشة العلاقات مع دول منطقة الخليج.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، ذكرت هيئة العلاقات الخارجية في بيان صدر عنها: "بعد الزيارة التي قام بها مؤخرا مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، إلى الإمارات وقطر والسعودية، سيبحث مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي منهجه في منطقة الخليج".

 

وأضاف البيان أن وزراء خارجية دول التكتل سيناقشون أيضا "العلاقات مع دول الشراكة الشرقية وعلى وجه الخصوص سبل التقارب في الاتجاهين الاقتصادي والسياسي".

 

كما سيبحث المجتمعون الأوضاع الإنسانية في إثيوبيا والتطورات في نيكاراغوا وأفغانستان وتونس وغرب البلقان.

 

و علي صعيد آخر ، دعا الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء به لتخفيف تدريجي للقيود المؤقتة المفروضة على السفر غير الضروري إلى دول الاتحاد.

 

و قام المجلس بتحديث قائمة البلدان التي ينبغي رفع قيود السفر الخاصة بها، حيث أضيفت شيلي و الكويت ورواندا إلى القائمة الخضراء، وشُطبت البوسنة والهرسك وجمهورية مولدوفا من القائمة، فينا يتم تحديث القائمة كل أسبوعين وفقا لخريطة تفشي فيروس كورونا عالميا.
 

و بناءً على المعايير والشروط المنصوص عليها في التوصية، فإنه اعتبارًا من اليوم الجمعة، يجب على الدول الأعضاء أن ترفع تدريجيا قيود السفر على الحدود الخارجية لسكان بلدان (أستراليا، كندا، تشيلي، الأردن، الكويت، نيوزيلاندا، قطر، رواندا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، كوريا الجنوبية، أوكرانيا، أوروجواي، الصين).

 

و ذكر موقع الاتحاد الأوروبي، أن تحديث معايير تحديد البلدان التي يجب رفع قيود السفر عنها يخضع لعدة عوامل منها: الوضع الوبائي والاستجابة الشاملة لجائحة COVID-19، فضلاً عن موثوقية المعلومات المتاحة و مصادر البيانات، وأيضًا مبدأ المعاملة بالمثل، وتشارك دولشنجن المنتسبة (أيسلندا وليشتنشتاين و النرويج و سويسرا) في هذه التوصية.

الاتحاد الخليج الاثنين علاقات خارجي بحث دول خارج وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاوروبي الاتحاد الأوروبي لاتحاد الأوروبي تحاد الأوروبي خارجية الاتحاد الأوروبي وزراء خارجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

كلمة محمد صلاح فى حفل «إيرث شوت» بمشاركة أهم مشاهير العالم (فيديو)

الصحة السورية: الإصابات بكورونا فى ازدياد والمشافى ممتلئة

تفاصيل مشاركة محمد صلاح فى حفل «إيرث شوت» بحضور الأمير ويليام (صور)

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يبحثون الإثنين العلاقات مع دول الخليج

الرئيس الفلسطينى: مستعدون لإجراء الانتخابات العامة إذا شملت القدس والضفة الغربية وغزة

فرقة ثابتة وأخرى متنقلة لتلقى لقاح كورونا بمركز الشُهداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع سوريا

رئيس الأوقاف بالقدس: السماح لليهود بالطقوس التلمودية في باحات الأقصى خطر كبير

رئيس وزراء فلسطين: القدس أولوية للقيادة وسنعمل على مواجهة تهويدها