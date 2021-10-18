الإثنين 18 أكتوبر 2021
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منوعات

دراسة أمريكية: الإفراط فى تناول زيت السمك قد يزيد خطر الرجفان الأذينى

سمك
سمك

أفادت دراسة طبية حديثة، أن الإفراط في تناول زيت السمك قد يزيد من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، والمعروف بعدم انتظام ضربات القلب.

وأكدت دراسة أجريت بكلية الطب جامعة واشنطن، أن مكملات زيت السمك قد تزيد من خطر الإصابة باضطراب ضربات القلب الشائعة؛ خاصة عندما تزيد الجرعات عن 1 جرام يوميًا، حيث هناك الأدوية والمكملات التي تحتوي على أحماض "أوميجا - 3" الدهنية، والتي توجد بشكل طبيعي في زيت السمك.

تعتبر الأسماك غذاء صحي للقلب بشكل عام، ولكن بعض الدراسات ربطت أوميجا 3 في شكل كبسولة بزيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، ويشخص اضطراب الرجفان الأذيني عند اضطراب الغرفة العلوية للقلب بشكل فوضوي بدلًا من الانقباض بشكل فعال لا يشكل خطرًا على الحياة على الفور، ولكن بمرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل قصور في وظائف القلب أو السكتة الدماغية.

قالت الدكتورة كريستين ألبرت، أستاذة أمراض القلب في مركز سيدارز سيناي الطبي في لوس أنجلوس، إنه في حين وجدت بعض الدراسات ارتفاعًا في خطر الإصابة بالتهاب الكبد الدهني بين مستخدمي أوميجا 3، فإن البعض الآخر لم يفعل ذلك.

أجرى الباحثون تحليلًا تلويًا، وجمعت نتائج سبع تجارب سريرية سابقة تختبر أدوية ومكملات أوميجا-3.

شمل التحليل - الذي نُشر مؤخرًا بمجلة "Circulation" الطبية، أكثر من 81 ألف مريض في المجموع - خلال فترة الدراسة - إصابة نحو 3.6٪ من المشاركين فيها باضطراب الرجفان الأذيني بشكل عام.

ووجد الباحثون أن المشاركين في التجربة الذين تناولوا أوميجا 3 كانوا أكثر عرضة للإصابة باضطراب ضربات القلب على مدى خمس سنوات في المتوسط، مقابل أولئك الذين تناولوا العلاج الوهمي، كما وجدوا أنه من بين المرضى الذين يتناولون أكثر من 1 جرام يوميًا، كان خطر الإصابة بألياف أعلى بنسبة 49٪ مقارنة بمستخدمي الدواء الوهمي.

في المقابل، زادت المخاطر بنسبة 12٪ فقط للمرضى الذين يتناولون 1 جرام أو أقل في اليوم.

توصف أحماض أوميجا -3 الدهنية للأشخاص الذين يعانون من نسبة عالية جدًا من الدهون الثلاثية، وهي نوع من الدهون في الدم مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

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