«الدعم اللوجيستى فى أوزبكستان» يتلقى 100 طن من المعونة الإنسانية الأممية لنقلها إلى أفغانستان

أعلن مركز الدعم اللوجيستي في أوزبكستان، اليوم، عن تلقيه حوالي مائة طن من المعونة الإنسانية من المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لنقلها إلى أفغانستان.

وقال مدير المركز نوديربيك جاليلوف، إن المركز المختص بشحن المعونات تسلم 96 طنًا من المساعدات الإنسانية منمفوضية اللاجئين، وإن هذه المساعدات تتضمن موادًا أساسية.

وأضاف "أنه سيتم نقل هذه المساعدات إلى أفغانستان عن طريق معبر تيرميز- هايراتان الحدودي الذي يقع على بعد مسافة تقل عن 24ر1 ميل من المركز".

وأشار مدير المركز إلى أن حمولة حوالي أربعين عربة سكك حديدية من المعونات الغذائية وصلت إلى منطقة تيرميز عن طريق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة منذ بداية شهر أكتوبر الحالي لنقلها إلى أفغانستان بواسطة شاحنات.



جدير بالذكر، أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت في وقت سابق، أن مفوضية اللاجئين سترسل ثلاث طائرات محملة بمعونات إنسانية لأفغانستان عن طريق منطقة تيرميز.

وعلى صعيد آخر، أعلنت النمسا دعمها الشديد لبرنامج الغذاء العالمي في جهوده لتخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية في أفغانستان.

وقالت وزارة الخارجية النمساوية، في بيان اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للغذاء، إن النمسا تدعو المجتمع الدولي للتعاون في جهود مكافحة الجوع والفقر المدقع على مستوى العالم.

وأشار البيان إلى أهمية تحقيق الاستدامة وتوفير المستقبل الآمن في احتياجات الغذاء لكل إنسان حول العالم، لافتة إلى أهمية زيادة مساهمة كل الدول فى هذه القضية وتقديم المساعدات لبعضها البعض.

وفي سياق آخر، أكدت نائبة رئيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفغانستان، أليسون دافيديان، أن المساواة بين الجنسين أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستقبلية والسلام الدائم وخلق اقتصاد نابض بالحياة في أفغانستان.

وانتقدت دافيديان، حسبما أفادت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم السبت، حكومة تصريف الأعمال المكونة من رجال لطالبان وإلغاء وزارة المرأة وعدم السماح بالعمل والخروج من المنازل دون والدهم في بعض المحافظات.