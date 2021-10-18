إزالة حالتى تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بقرية البهسمون

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، على ضرورة التصدي للتعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع إشغالات الطريق العام والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن.

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برئاسة المحاسب نشأت معبد بمتابعة تنفيذ مجلس قروي براوة لحملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومراجعة تراخيص البناء للمباني تحت الإنشاء، حيث أسفرت الحملة عن إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف على مساحة 350م بزمام قرية البهسمون.

كما قامت الإدارة الهندسية بالوحدة بوقف وإزالة بناء سور داخل بطول 150م دون تصريح بالحيز العمراني للمدينة، فضلاً عن إزالة كشك مخالف بمحيط بنك التنمية الزراعي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.

وفى سياق آخر… كلف محافظ بني سويف رؤساء المراكز والمدن بضرورة رفع مستوى الخدمات بالقرى والعزب والنجوع وحصر احتياجات القرى مع وضع الحلول والبدائل المناسبة والتي من شأنها تطوير الريف بكافة أرجاء المحافظة، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.

وفي هذا السياق تابع المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف مد شبكات الصرف الصحي وخطوط الغاز الطبيعي بقرية بني عفان وإزالة أي معوقات لتسريع وتيرة العمل مع التشديد على إعادة رد الشيء لأصله عقب انتهاء تنفيذ كل مرحلة وتمهيد الطرق والشوارع لتيسير حركة المارة والمرور.

كما تابع رئيس المدينة جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة للمخابز، وذلك من خلال حملة نفذتها الوحدة المحلية لقرية باروط بالتنسيق مع مكتب التموين، والتي استهدفت المرور على المخابز البلدية بقرى باروط وإهوة ومنشأة عاصم، حيث تمكنت الحملة من تحرير ٨ محاضر لمخالفات تموينية متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات، هذا بالإضافة إلى متابعة تغيير الأعمدة الكهربائية المتهالكة بدائرة مجلس قروي بليفيا، وذلك بالتنسيق مع هندسة كهرباء الريف.