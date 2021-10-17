باكستان ترسل شحنة من المساعدات الإنسانية لأفغانستان عبر الحدود

أرسلت باكستان، اليوم الأحد، دفعة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان في 16 شاحنة عبر الحدود بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية على موقعها الإلكتروني أن المساعدات الإنسانية شملت مواد غذائية وأقمشة وأدوية وخيام وبطانيات لدعم الشعب الأفغاني في هذه المرحلة الحرجة.

وسلم المسئوولون الباكستانيون المساعدات إلى القنصل الباكستاني عند معبر طورخم، الذي أكد من جانبه أن إرسال المساعدات يعكس اهتمام الحكومة والشعب الباكستاني لأشقاهم الأفغان في هذا الوقت العصيب.

وتخشى نيودلهي أن تؤدي سيطرة طالبان مجددا على أفغانستان المجاورة إلى تحفيز المتمردين في الشطر الهندي من كشمير الذي يشهد حاليا تصعيدا في التوتر.

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت سابق هذا الأسبوع خلال قمة لمجموعة العشرين في روما، إلى جهود دولية لمنع أفغانستان من التحول من جديد إلى ملاذ "الإرهاب".

وتشهد كشمير منذ سيطرة طالبان على كابول في منتصف أغسطس تصعيدا في التوتر مع تنفيذ المتمردين هجمات على المديين وقيام قوات الأمن بعمليات ضد مخابئ المتمردين وعمليات تسلل عبر خط وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.

وقتل في الشهرين الماضيين حوالى أربعين شخصا في عمليات إطلاق نار واشتباكات في الولاية الواقعة في منطقة الهملايا .

وكشمير مقسومة بين الهند وباكستان منذ استقلال البلدين عام 1947، ويطالب كل من البلدين بالسيطرة عليها بالكامل، وتسببت باثنتين من الحروب الثلاث التي دارت بينهما.

ولم تنسب نيودلهي صراحة مسؤولية التصعيد الأخير لسيطرة طالبان على أفغانستان، لكنها كثفت دورياتها في محيط الشطر الباكستاني من كشمير وعززت بعض المخيمات العسكرية، وفق ما افاد سكان وضباط أمن تحدثوا إلى وكالة فرانس برس طالبين عدم ذكر أسمائهم.