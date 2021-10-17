الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الطريق الصحيح.. أعضاء البرلمان الليبى لـ«الدستور»: الانتخابات فى موعدها.. ولا إقصاء لأحد

الطريق الصحيح
الطريق الصحيح

بعد جهود طويلة وشاقة، اعتمد مجلس النواب الليبى قوانين الانتخابات، لانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان الجديد، وفق خارطة الطريق، التى اتفق عليها الليبيون ودعمتها الأمم المتحدة، والمقرر إتمامها فى شهر ديسمبر المقبل، مع إحالتها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تمهيدًا لفتح باب الترشح وبدء تنفيذ الاستحقاق الوطنى. وحسب القوانين الصادرة عن البرلمان، فإنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا فى شهر ديسمبر المقبل، على أن تجرى بعدها الانتخابات التشريعية بنحو شهر، ليختار الليبيون قيادة جديدة تُخرج البلاد من الأزمة التى عصفت بها منذ أكثر من عقد كامل من الزمان.

«الدستور» تواصلت مع عدد من نواب البرلمان الليبى، للحديث عن الاستحقاقات الوطنية المرتقبة، والخطوات المتخذة من أجل إنهاء الأزمة السياسية فى ليبيا، بالإضافة إلى المخاوف من محاولة بعض الأطراف الداخلية والخارجية عرقلة إتمام هذه الانتخابات التى تهدد المكتسبات التى حققها البعض فى سنوات الانقسام.

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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