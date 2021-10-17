الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إطلالة جريئة لـ رشا بن معاوية على ريد كاربت الجونة السينمائى

رشا بن معاوية
رشا بن معاوية

ظهرت الفنانة التونسية رشا بن معاوية بإطلالة جريئة على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي في الدورة الخامسة حيث ارتدت فستانا أزرق فارغ من الظهر، وهى الإطلالة الثالثة لها بعد إطلالة الافتتاح وأول أيام المهرجان. 

وقالت رشا، لـ"الدستور"، إنها لا تحب الإطلالات الصارخة والجريئة، لكنها تعشق كل ما يليق عليها من حيث الشكل، مؤكدة أنها تحضّر لعمل جديد ستقوم بتصويره خلال الفترة المقبلة وهو عمل درامي مكون من حلقات قليلة. 

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رشا بن معاوية 

ويشهد مهرجان هذا العام إضافة مسابقة جديدة هي "نجمة الجونة الخضراء" الخاصة بأفلام البيئة والحياة البرية، وما يتعلق بهما من علوم، والأفلام المؤهلة لتلك الجائزة هي: الفيلمان الفرنسيان "أكبر منا" و"وحيوان"، والفيلم الألماني الهندي الفنلندي "شياطين خفية "، والفيلم الهولندي "صمت الأمواج"، وفيلم "كوستا برافا" وهو إنتاج لبناني - فرنسي - أسباني - نرويجي مشترك.

يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة هذا العام 16 فيلما، ويعرض بمسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة 10 أفلام، وأما مسابقة الأفلام القصيرة فيشارك فيها 23 فيلما، وفي برنامج عروض الاختيار الرسمي خارج المسابقة يعرض 20 فيلما، ويتنافس على جوائز مسابقة سينما من أجل الإنسانية 12 فيلما، وتضم قائمة برنامج العرض الخاص ستة أفلام من كل من: المانيا، وبولندا، والدانمارك، وسويسرا، وفرنسا، والنرويج.

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