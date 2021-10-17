ملكة الريد كاربت.. إطلالات ساهمت في تتويج درة بهذا اللقب

صُنعت السجادة الحمراء خصيصًا لاستقبال زعماء الدول وكِبار الشخصيات، إضافة إلى الاحتفاء وتكريم المشاهير، إلا أن درة خلقت لتكون هى ملكة الـ"ريد كاربت"، دائمًا ما تتألق عليها، سواء من خلال اختيارها للفساتين التي ترتديها في المهرجانات المختلفة، أو من خلال اهتمامها بالأزياء العالمية التي تختار منها ما يناسبها في بعض الأحيان، مرورًا بإختيار وقفاتها المميزة.

ويتتبع الكثير من الفتيات من مختلف الأعمار والفئات إطلالة الفنانة درة، دائمًا ما تكون إطلالاتها مختلفة ومميزة خلال المهرجان، في محاولة منهم لمعرفة السر خلف تلك الإطلالات التي تميزت بها الفنانة درة، وجعلت منها ملكة لـ"الريد كاربت".

درة ومهرجان الجونة 2017

بمجرد ظهور الفنانة درة، والتي لقبها الجمهور بـ"ملكة الريد كاربت" على السجادة الحمراء تخطف أنظار الجميع، تحبها الكاميرات، تعرف جيدًا كيفية التعامل معها، في مهرجان الجونة في دورته الأولى لعام 2017، صممت ياسمين عيسى، فستانًا جريئًا باللون الأسود لفت أنظار الحاضرين إليها وبدا ملائمًا لشكل جسمها.

مهرجان الجونة 2018

ظهرت الفنانة درة في مهرجان الجونة بدورته الثانية، وهي ترتدي فستان من اللون الكشمير ويوجد عليه تطريزات من اللولي والألوان المبهجة، ونسقت تسريحة الشعر والإكسسورات من البساطة حتى تطغى على جمال وأناقة الفستان، وتفاعل الجمهور مع المنشور معبرين عن إعجابهم بإطلالتها خلال حفل الإفتتاح.

مهرجان الجونة 2019

تألقت درة بإطلالة بفستان يشبه فستان سندريلا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2019، وكعادتها خطفت النجمة التونسية الأنظار بفستانها الفوشيا المنفوش، وحازت طلتها على إعجاب الجمهور.

مهرجان الجونة 2020

وكعادتها بإطلالة ساحرة، تمكنت الفنانة التونسية درة من خطف الأنظار إليها، في أول ظهور لها على السجادة الحمراء الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

ارتدت درة فستانًا أبيض منقوشًا برسومات أندلسية الملونة بالأسود والسيلفر واعتمدت إكسسوارات بسيطة اقتصرت على حلق وأسورة مع حقيبة في اللون الأسود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل وبالنسبة للمكياج اعتمدت على اللون النيود.

مهرجان الجونة 2021

حالة من الدهشة تكررت في تلك الأيام من افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، من الفتيات لقدرة الفنانة درة دائمًا على اختيار ملابسها التي تظهر بها على السجادة الحمراء، وجعلها تستحق لقب "ملكة" الريد كاربت.

واختارت تسريحة الكعكة العالية مع الغرة الجانبية المنسدلة على جانب واحد من الوجه، كما اختارت مكياج عيون جذاباً ارتكز على رسمة الأيلاينر العريض على الجفون العلوية والممدود الى خارج العين، مع الرموش الكثيفة والطويلة، وأحمر الشفاه باللون الأحمر القوي.