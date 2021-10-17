الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية اليمنى: ميليشيا الحوثى تنتهج سياسية إجرامية فى العبدية

اليمن
اليمن

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد بن مبارك بشكل منفصل سفراء دولتي روسيا وبولندا لدى اليمن والقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن بشأن التطورات على الساحة اليمنية.

وأكد وزير الخارجية اليمني، اليوم الأحد، انتهاج مليشيات الحوثي المدعومة من إيران سياسية إجرامية في مديرية العبدية، جنوبي مأرب. 

واستعرض بن مبارك الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي بمديرية العبدية والتي ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية واستمرارها في فرض حصار خانق يستهدف المدنيين الأبرياء ورفضها إجلاء الجرحى والمصابين من النساء والأطفال خاصة بعد قصفها وتدميرها للمستشفى الوحيد في المديرية.

وأشار المسؤول اليمني إلى سلوكيات مليشيات الحوثي الاجرامية في جميع المناطق اليمنية وعلى وجه الخصوص حصارها لمديرية العبدية وقصفها للقرى بالصواريخ البالستية والأسلحة الثقيلة وتهجير الآلاف من أبناء المديرية وإعادة تهجير الألاف من النازحين مجددا.

كما رفضت المليشيات إجلاء المرضى والجرحى والمصابين من المدنيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في المديرية المحاصرة منذ نحو شهر، وفقا لبن مبارك.

وشدد الوزير اليمني على أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على مليشيات الحوثي والنظام الإيراني من أجل الوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء معاناة اليمنيين ووقف الحرب العبثية التي تشنها مليشيات الحوثي على اليمنيين.

من جانبه، أعرب القائم بأعمال السفير الأمريكي، عن إدانة بلاده لتصعيد الحوثيين في مأرب وإعاقتهم لحركة الأشخاص والمساعدات الإنسانية ومنع الخدمات الأساسية عن سكان العبدية.

وأشار إلى موقف واشنطن الذي يدعو الحوثيين لوقف هجومهم على مأرب والاستماع إلى دعوات المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في اليمن، مؤكدة دعم بلادها للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.

يشار إلى أن الأمم المتحدة دعت مليشيات الحوثي لوقف الأعمال العدائية في مديرية "العبدية"، للسماح بمرور آمن للمدنيين وعمال الإغاثة وإجلاء جميع المصابين في القتال.

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