تحذيرات جديدة.. تغيرات المناخ تهدد بإخفاء دول بأكملها في المحيط الهادئ

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الارتفاع المتوقع في مستوى سطح البحر يعني أن 40٪ من المباني في ماجورو عاصمة جزر مارشال ستغرق بشكل دائم وستختفي جزر بأكملها، ما قد يكلف الدولة الواقعة في المحيط الهادئ مكانتها كدولة، وفقًا لتقرير جديد صادر عن البنك الدولي .

وتابعت أن إعداد التقرير استغرق عامين من اجل رسم خرائط جزر مارشال، الذي يحتوي على تصورات قاتمة لتأثير ارتفاع مستوى سطح البحر في جزر مارشال.

وجزر مارشال هي دولة تقع في شمال المحيط الهادئ ، في منتصف الطريق بين هاواي وأستراليا، ويبلغ عدد سكانها 59 ألف نسمة وتبلغ مساحتها 180 كيلومترًا مربعًا فقط ، وتتألف من 1156 جزيرة فردية، وتعد واحدة من البلدان الأكثر عرضة لخطر الاختفاء بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر.

وقالت أرتيسا ساليديفار- سالي، أخصائية إدارة مخاطر الكوارث بالبنك الدولي التي قادت العمل في التقرير ، إن النموذج يظهر أن جزر مارشال يمكن أن تفقد أجزاء مهمة وحاسمة من أراضيها وبنيتها التحتية.

وتابعت: "مع ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد ، نتوقع أن حوالي 40٪ من المباني في العاصمة ماجورو ستغرق بشكل دائم، وهذا تأثير كبير جدًا".

وأوضحت الصحيفة، انه بالإضافة إلى كل مبنيين من كل خمسة مبان تغمرها الفيضانات بشكل دائم ، فإن ما يصل إلى 96٪ من المدينة ، التي يبلغ عدد سكانها 20000 نسمة ، ستواجه فيضانات متكررة.

فيما قالت كاثي جيتنيل كيجينر ، شاعرة ومبعوثة مناخية من جزر مارشال: "لقد كان دائمًا مستقبلًا مظلمًا، ولكن هذا المستقبل المظلم أصبح الآن أكثر وضوحًا".

وتابعت: "أتذكر أولاً قراءة التقرير وفكرت أن هذا ما ستبدو عليه البلاد، لان هذا ما سيحدث، ولا شيء من ذلك يشعر بالارتياح، أستطيع أن أقول بشكل قاطع إنه تقرير صعب حقًا إنجازه ".