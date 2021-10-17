خبيرة لغة جسد توضح نصائح مهمة لتجاوز مقابلة العمل

تلعب لغة الجسد أثناء مقابلات العمل دورًا مهمًا للغاية، ولا ننسي أنه خلال أول مقابلة عمل يتم أخذ قرار بتعيين المتقدم من عدمه بناء على الحكم على كل شيء، من ملابسك إلى تصفيفة الشعر والإكسسوارات وطريقة تفاعلك مع مسؤول الموارد البشرية.

فيما يلي بعض النصائح المفيدة تقدمها، حنان نجم، خبيرة لغة الجسد، للتأكد من التواصل المناسب أثناء مقابلة العمل.

الاتصال بالعين والجلوس مستقيما

قالت حنان نجم في تصريح خاص للدستور إن الحرص على التواصل البصري مع أخصائي الموارد البشرية بالعين أمر مهم للغاية، بالإضافة إلى الجلوس بشكل مستقيم على كرسيك ويفضل عدم الانحدار للأمام أو للخلف، لأن مثل هذا الموقف يوحي بأن لديك موقفًا غير رسمي جدًا أو منزعج.

وإذا لم تكن قادرًا على الجلوس بشكل مستقيم، فحاول سحب نفسك من الرأس وادفع كتفيك للأسفل وحافظ على توازن ثابت للجزء العلوي من جسمك أثناء الجلوس يجب أن تكون لغة جسدك أثناء المقابلة.

افرد زراعيك وابتعد عن قضم الأظافر

استأنفت نجم أن تشابك اليدين يجعلك متوترا وحذرت من القيام بقضم الاظافر أثناء المقابلة فهو سلوك غير محبب .

أكثر الأسئلة شيوعا في المقابلة الشخصية



وفيما يلي أكثر سؤالين شائعين في المقابلات للمتقدمين الجدد وهي الأشياء التي يسألها مديرو الموارد البشرية عن المرشحين عن أنفسهم.

أين ترى نفسك في السنوات الخمس المقبلة؟



بينما يهدف هذا السؤال إلى معرفة أهدافك المهنية ، فإنه يقيم أيضًا التزامك تجاه المنظمة وهذا السؤال يمكن أن يكون صعبًا بعض الشيء لذلك ينبغي أن تكون على دراية بكيفية التعامل مع الموقف.

وبإمكانك الإجابة أنه في السنوات الخمس المقبلة، أتخيل نفسي أقوم بأدوار مختلفة الشركة أو اترقي بالمكان

السؤال الآخر الأكثر شيوعاً وصعوبة هو لماذا يجب علينا أن نعينك؟



الهدف من هذا السؤال هو فهم الجودة التي ستضيفها لنمو الشركة والذي يقع الكثير في حيرة عند الإجابة عليه حيث لا يمكنهم إبراز أي من خبراتهم بشكل صريح في أي مجال معين.

وللحصول علي إجابة ملائمة مسبقا ينصح بأن يمتلك المتقدم معرفة ملائمة عن الشركة والوسائل المحددة التي تناسب المؤسسة، وفي وفي حال كنت لا تعرف الشركة جيدًا، يمكنك ذكر بعض الصفات الشائعة مثل العمل الجماعي والعمل تحت ضغط وغيرها.