أحمد زويل على «التغذية المدرسية».. ووزير التعليم: التوزيع بدأ والصور صحيحة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الصور المتداولة للوجبات المدرسية، والتي يظهر فيها العلماء وأبرزهم أحمد زويل، صحيحة.

وأضاف الوزير، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن “الصور المتداولة صحيح، وتم التوزيع في المنوفية كبداية لتوريد الوجبات المدرسية، على أن يتم التوريد في باقي المحافظات تباعًا”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا صورًا للوجبات المدرسية، وقال سالم أحمد سالم أحد، عبر "فيسبوك":«عودة الوجبة المدرسية بفِكرة جديدة، فِكرة تعزز الإنتماء والرغبة في النجاح عند جيل جديد من ولاد مصر.. علي كل علبة وكل يوم هتلاقي قِصة لأحد العلماء والنماذج البارزه في بلدنا».

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد توريد وجبات التغذية المدرسية للمديريات التعليمية، حيث يبدأ التوريد لمحافظة المنوفية 16 أكتوبر الجاري، لمدة أسبوعين ثم يتم التوريد لباقي المحافظات، لافتة إلى أن محافظات الفيوم والإسكندرية وبني سويف وكفر الشيخ يتم التوريد وجبات التغذية المدرسية لهم في 1 نوفمبر المقبل، ومحافظات البحيرة والقاهرة والجيزة وأسيوط والأقصر وقنا يبدأ التوريد من 15 نوفمبر، ومحافظات الدقهلية والإسماعيلية ودمياط وشمال سيناء والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والقليوبية وأسوان وسوهاج يبدأ التوريد من 15 نوفمبر المقبل.

وحفاظا على سلامة الطلاب، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة إجراءات أثناء توزيع أو توريد التغذية المدرسية، فقد تم التنبيه على مديري المدارس باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، بأماكن استلام وتوزيع الوجبات، وعلى مندوبي جهة التوريد (وجود الشهادة الصحية - ارتداء الكمامة - قفاز اليد)، وذلك عند تسليمهم الوجبات للمدارس المستفيدة من الوجبات، وتقوم لجان التغذية بالمدارس باتخاذ الإجراءات الوقائية من الشهادة الصحية وارتداء الكمامة والقفاز، والمحافظة على سلامة الأصناف المستلمة لحين توزيعها على التلاميذ، والتأكد من نظافة وسيلة نقل الوجات من جهة التوريد للمدارس المستفيدة.