شرم الشيخ للمسرح يكشف أسماء المرشحين لجائزة عصام السيد للعمل الأول للشباب

كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن أسماء المرشحين لنيل جائزة عصام السيد للعمل الأول للشباب "النسخة الثالثة"، في الدورة السادسة من المهرجان، والتي تشكلت لجنة تحكيمها من الدكتور أحمد مجاهد، الدكتور أيمن الشيوى، الدكتورة سماح السعيد.

جائزة عصام السيد للعمل الأول للشباب

وتضمنت قائمة المرشحين الآتي: عمر لطفي بعرض "تحديد مسار"، عادل مبروك بعرض "تريفوجا"، رباب كرم أحمد بعرض "قضية ظل الحمار"، أحمد سمير حسن بعرض "محاكمة دون كيشوت"، شريف محمد رجب بعرض "توم جيرى"، محمد فرج بعرض "الخراتيت"، أحمد سمير شبل بعرض "مسعود ووجيدة"، أشرف على بعرض "ابوكالبس"، مصطفى أحمد بعرض "آدم"، محمد عبد الوارث بعرض "فتاة الأقنعة"، مدحت موسى بعرض "54 روبيك"، سعيد طارق مدكور بعرض "وفاة بائع متجول"، سعيد سالمان بعرض "مرساة في محيط هيستيرى"، عمر وفيق محمود بعرض "ثم غاب القمر"، نور إسماعيل بعرض "هن"، محمد خلفاوى بعرض "تأثير راشمون"، أحمد علاء علي بعرض "الطريقة المضمونة للتخلص من البقع"، أيمن عادل بعرض "المرايا"، فادي أحمد بعرض "مسيرة فى الغابة"، محمود حسن جرانسي بعرض "دون كيشوت"، محمود محمد محمود بعرض "بناء مسرح".

جائزة عصام السيد للعمل الأول للشباب

وقال المخرج عصام السيد: "بدأت فكرة جائزة العمل الأول عندما كنت حكما بمسابقة الاكتفاء الذاتي بجامعة عين شمس، ولاحظت أن جوائز الإخراج ليس بها مقابل مادي، فطلبت من إدارة الجامعة تخصيص جائزة مادية للمخرج الأول، ثم فوجئت بعد ذلك أن إدارة الجامعة تقيم المسابقة وتخصص الجائزة دون التواصل معي".

جائزة عصام السيد للعمل الأول للشباب

وتابع "بالصدفة عندما كنت أكرم بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، علمت أنه لا توجد جوائز مالية، فقررت دفع قيمة جائزة مالية من أموالي الخاصة، وبعد ذلك قررنا أنا والمخرج مازن الغرباوي أن تخصص تلك الجائزة للعمل الأول لتشجيع المخرجين الشباب، ويخصص لها مسابقة داخل مسابقات المهرجان، ثم طورنا الجائزة في الدورة التي تلتها، فجائزة واحدة ليست كافية وخاصة أن هناك مجموعة من العروض الجيدة ،فقمنا بتخصيص ثلاثة جوائز الأول والثاني والثالث، كما أنى لست عضوا بلجنة تحكيم هذه المسابقة حتى لا يكون هناك تحيز، والحقيقة أن جميع لجان مهرجان شرم الشيخ الدولي على قدر كبير من الشفافية والموضوعية".

جائزة عصام السيد للعمل الأول للشباب

واستطرد: "من المفترض أن هذه الجائزة لا يحصل عليها من سبق له الحصول على جائزة فى واحدة من المسابقات الكبرى مثل المهرجان القومى للمسرح أو مسابقة إبداع، والهدف من ذلك هو إتاحة المجال لعدد أكبر من المخرجين وتشجيعهم وخاصة أن هناك الكثير من المواهب بمصر".