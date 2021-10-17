مجلس الدراسات العليا بجامعة الفيوم يوافق على تسجيل 22 رسالة دكتوراه و25 ماجستير

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم جلسته رقم 173، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، وعضوية السادة أعضاء المجلس اليوم الأحد.

َوقال القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، أن المجلس وافق على تسجيل 25 رسالة ماجستير و22 رسالة دكتوراه، كما وافق على التسجيل لبعض أعضاء الهيئة المعاونة لدرجات الماجستير والدكتوراه خارج الجامعة، لمن لا تتوافر برامج دراسات عليا في تخصصاتهم داخل الجامعة.

وأضاف "أبو الغار" أنه تم تفعيل بند رسوم الساعات المعتمدة على جميع برامج الدراسات العليا بمعهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل، كما تم مد القيد لبعض الدارسين الجادين لاستكمال دراستهم لدرجات الماجستير والدكتوراه، بينما تم شطب تسجيل بعض الطلاب الذين انتهت مدة قيدهم، أو الذين لم تتم متابعة هيئة الإشراف الخاصة بهم.

وكان القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة جاءت في تصنـيـف كيو إس البريطاني للدول العربية QS Universities Rankings: Arab Region لعام 2022، واحتلت الجـامعـة الترتيب 111-120 من بين أفضل 181 جامعة على مستوى العالم العربى.

وأشار، إلى أن تصنيف QS يعتمد في تقييمه للجامعات على 4 مؤشرات رئيسية وهي العلاقات الدولية-التوظيف- التعليم - البحث العلمي، ويتم توزيع نسب التصنيف كالآتي السمعة الأكاديمية 40%، السمعة بين أصحاب العمل 10%، نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب 20%، نسبة الاستشهادات المرجعية إلى عدد أعضاء هيئة التدريس 20%، نسبة الطلاب الوافدين 5%، نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين 5%.