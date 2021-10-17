الأحد 17 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزير التعليم: هدفنا استعادة شغف القراءة ونتمنى أن يثمر المشروع عن 10 ملايين قارئ

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

قال الدكتور  طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن بوادر فكرة المشروع الوطني للقراءة، بدأت من خلال وزارة التعليم ومن ثم تطورت لما هو عليه الآن، مضيفا نتمنى أن يكون هناك العام القادم 10 ملايين  مشاركين في المسابقة.

وأضاف  وزير التعليم خلال فعاليات المشروع المؤتمر الختامي للمشروع الوطني للقراءة بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، " أتمنى أن يستخدم الإعلام الفكرة للترويج للقراءة، نحن نقرأ  لكي نعرف أكثر في هذا المقام،وتابع أتذكر َوأنا تلميذ في ستينيات القرن الماضي كان جدي هو المؤثر الحقيقي علي بالقراءة، وكان أول من  منحني عناية خاصة  وكانت تلك العناية  بتوجيهي للقراءة عبر سلسلة اقرأ والمقامات الحريرية لبديع الزمان الهمذاني وغيرها.

e19417dd-eb00-4c52-ab50-250203890ab1

البيت له أكبر الأثر في تنمية وتوجيه الأبناء للقراءة

وأكد "شوقي"، أن البيت له أكبر الأثر في تنمية وتوجيه الأبناء للقراءة، فعبر ممارسة القراءة  تقوم بتنمية اللغة بشكل كبير، منوها إلى أنه في البلاد الأوربية الطفل في السنوات الاولي يعرف ما يقرب من 20 ألف كلمة، وفي بلادنا في نفس السن يعرف ما  يقرب من 10 إلى 20 ألف كلمة وهذا يعني فارق في القدرة في التعبير.

7e00a00f-7089-41a1-9bee-c47c1b602977

وأكد:" أهداف المناهج في التعليم هو حب التعلم  ليس من أجل الامتحان ولكن الهدف هو استعادة الشغف للتعلم وللقراءة، مشيرا إلى أن هناك جائزة أهم علينا أن نعرفها هو  نجاح هؤلاء في الاستمرار في القراءة

جاء ذلك بحضور نجلاء الشامسي رئيس مؤسسة البحث العلمي والأمين العام للمشروع الوطني للقراءة، والدبلوماسي والأكاديمي مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

109158f9-30c1-471a-a95f-a9e45c505d13

 وقدم الإعلامي رامي رضوان الحفل ، وتأتي الاحتفالية بالمشروع الذي يسعى لتحقيق استدامة معرفية لدى جميع فئات المجتمع، وتعزيز ريادة مصر الثقافية، بمشاركة وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، وبالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة.

94cea39a-f158-4608-9876-d78a1f668d12

 3.5 مليون قارئ من طلاب المدارس والجامعات تقدموا للمشروع

تقدم للمشروع 3.5 مليون قارئ من طلاب المدارس والجامعات، وهم يمثلون 11.5% من اعداد طلبة المدارس والمعاهد الازهرية وطلبة الجامعات والمعلمين، بالاضافة إلى المعلمين والمؤسسات التنويرية، تنافسوا للحصول على لقب «الطالب المثقف» و«القارئ الماسي»، و«المعلم المثقف» و«المؤسسة التنويرية»، والتي يحصل فيها صاحب المركز الأول على مليون جنيه، فيما يحصل باقي الفائزون على مبالغ مالية بالاضافة إلى زيارة اكبر مكتبة في العالم.

591ec199-9e63-4a79-aa0f-9cf833864752

ويتضمن الاحتفال الإعلان عن إطلاق الدورة الثانية من المشروع، و الاحتفالية هى استكمال لنجاح المشروع في عامه الأول والذي حقق مشاركة بنسبة (10%) وفق خطة عشرية تهدف أن تثمر في عامها العاشر تحقيق الإقبال الشمولي لجميع المستهدفين في جمهورية مصر العربية.

والمشروع الوطني للقراءة هو مشروع وطني ثقافي تنافسي يهدف إلى تشجيع القراءة لدى فئات المجتمع، وكذلك يهدف إلى تحفيز المؤسسات المجتمعية لجعل الاهتمام بالقراءة.

وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المشروع الوطني للقراءة دار الأوبر المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

تزامنا مع اليوم العالمي للفقر.. ما الحد الأدنى للمعيشة في مصر؟

مصادر بـ«الصحة»: تطعيم من هم دون 18 عامًا بلقاح «فايزر» قريبًا

بلاغات للنائب العام تتهم مسئولى اتحاد الكرة بـ«الفساد والتربح»

«الداخلية» تفحص فيديو الاعتداء على سيدة أمام ابنتها داخل عقار

السيدة انتصار السيسى: كل التحية لشباب مصر الذين يطوفون الريف لتوفير «حياة كريمة»

ضبط باقى المتهمين فى واقعة «فيديو الصلاة» على «تيك توك»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

د.أحمد الخميسى

نوبل بين محفوظ وأيتماتوف

ماجد حبته

تاريخ مختصر للأزمة اللبنانية

ماجدة الجندى

أحلام لا تنتهى

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

صور

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

محطة تل أبيب

المزيد

نائب سوري: إسرائيل قتلت «الصالح» خارج سجونها لتفادي ردَّات الفعل وتعتيم الصورة

فلسطين: إسرائيل هي المعيق الرئيسي لإحراز أي تقدم في عملية السلام

«شؤون الأسرى»: سجون الاحتلال مستمرة في تصعيد العقوبات بحق الفارين من «جلبوع»