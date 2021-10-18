أسباب آلام الثدى أثناء الحمل وطرق تخفيفها

مع تقدم حملك، يخضع الثدي للكثير من التغيرات الفسيولوجية المختلفة للرضاعة الطبيعية، وعندما تنتفخ الثدي وتنمو، قد يكون هناك وجع في بعض الأحيان، وبحسب موقع "bonobology"، نرصد آلام الثدي أثناء الحمل، وأنواعها، وأسبابها وطرق تخفيفها.

هل آلام الثدى طبيعية أثناء الحمل؟

يمكن أن يحدث ألم الثدي في وقت مبكر من أسبوع إلى أسبوعين بعد الحمل، ووفقًا لمسح أجرته جمعية الحمل الأمريكية، أبلغت 17 ٪ من النساء عن تغيرات في الثدي كأعراض مبكرة للحمل.

أعراض آلام الثدي أثناء الحمل

- إحساس بوخز في الثديين.

- وجع في ثدي واحد أو أكثر.

- الرقة في ثدي واحد أو أكثر.

- زيادة حساسية الثدي خاصة أثناء الحمل المتأخر.

ما الذي يسبب آلام الثدي أثناء الحمل؟

الثلث الأول : يخضع الثديان لتغييرات بسبب إفراز هرمونات الإستروجين والبروجسترون والبرولاكتين تسبب هذه الهرمونات نموًا في الأوعية الدموية وتكاثر فصيصات الحليب قد تؤدي هذه التغييرات إلى زيادة حساسية الثدي وألمه.

الثلث الثاني والثالث من الحمل: بسبب زيادة مستويات هرمون البروجسترون، يصبح انتشار فصيصات الحليب أكثر بروزًا قد يسبب البروجسترون أيضًا إحساسًا بالوخز في الثديين، تهيئ الهرمونات ثدييك للرضاعة، لذلك، تتمدد فصيصات الحليب وقنوات الحليب داخل ثديك باستمرار أثناء الحمل، مما يسبب عدم الراحة.

كيف تقلل من آلا م الثدي أثناء الحمل؟

- شراء حمالة صدر داعمة جيدة مع نمو ثدييك أثناء الحمل، قد ترغب في شراء حمالة صدر داعمة جيدة.

جربي حمالة الصدر الرياضية القطنية: إذا زاد حجم ثديك بشكل كبير، مما تسبب في عدم الراحة أثناء النوم أو الأنشطة اليومية، فيمكنك التفكير في استخدام حمالة الصدر الرياضية القطنية.

استخدمي وسادة قماش يمكن التخلص منها أو قابلة للغسل: إذا كنتِ تعانين من أي تسرب من حلمة الثدي يمكن ملاحظته على ملابسك، فيمكنك استخدام وسادة قماش يمكن التخلص منها أو قابلة للغسل داخل صدريتك.

استخدمي الكمادات الدافئة أو أكياس الثلج: انقعي قطعة قماش في ماء دافئ وضعيها على الثديين للمساعدة في تخفيف الألم يمكنك أيضًا وضع كيس ثلج لتخفيف الألم.

تجنب الاتصال الجسدي المباشر: غالبًا ما يؤدي الاتصال الجسدي المباشر بالملابس أو حزام الأمان أو خيوط المحفظة أو حتى الرش من رأس الدش إلى زيادة الشعور بعدم الراحة والألم توخى الحذر واضبط استخدام هذه العناصر لراحتك.