مدرسة القابوطي فى بورسعيد تصدر بيانا بشأن شائعة غلقها بسبب كورونا

أصدرت مدرسة القابوطى الابتدائية الرسمية فى بورسعيد بيانا صحفيا للرد حول ما أثير عن غلقها بسبب ظهور حالات كورونا.

وقالت الصفحة الرسمية للمدرسة على الفيس بوك: «بناءً على ما ورد من أخبار مغلوطة على صفحات التواصل الاجتماعى المدرسة لا يوجد بها إصابات غير حالتين مرضى فقط والحالتين فى إجازة مرضى».

وأضاف البيان: «والمدرسة تعمل بكامل قوتها من هيئة التدريس والاداريين والعمال ونرجو من أولياء الامور تحرى الدقة فى أى معلومة.

وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية لإدارة جنوب التعليمية ببورسعيد بيانا أوضحت من خلاله حقيقة غلق مدرسة فى بورسعيد بعد تفشي كورونا بها، وقالت الصفحة الرسمية لإدارة جنوب التعليمية ببورسعيد فى بيانها:«يصرح الأستاذ العجمى فرح مدير إدارة جنوب التعليمية بأن كل ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعى بشأن غلق مدارس تابعه للاداره بسبب انتشار الكورونا بها عارى من الصحه ».

وأضاف البيان :«و كل المدارس تعمل بانتظام كامل وبكل طاقتها والعملية التعليمية تسير بشكل طبيعى وانتظام وهدوء وهذا للعلم ولعدم نشر شائعات ليس لها أساس من الصحة والله الموفق والمستعان».

وكانت اتخذت وزارة لتربية والتعليم عددًا من الإجراءات لتحقيق الانضباط داخل المدارس خلال العام الدراسي 2021/2022، تضمنت الآتي:

-وضع مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور لمقر المدرسة لإنهاء الأمور المتعلقة بذويهم ويتم الإعلان عنها بالمدرسة ومن خلال الصفحة الرسمية للمدرسة مع ضرورة تنظيم عملية الدخول والخروج للحفاظ على الصحة العامة.

-منع التصوير داخل المنشآت التعليمية (المدارس، الإدارات، المديريات، الهيئات، المراكز) إلا بعد التنسيق المسبق مع المستشار الإعلامي للوزارة أو مدير المديرية أو الهيئة أو المركز، للحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية واحترام العاملين بها وكذا منع تصوير الطلاب إلا بعد موافقة كتابية من ولى الأمر، كما يُحظر الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام بشأن السياسات العامة للوزارة دون الرجوع إلى الوزارة ويقتصر التصريح للإعلام على مديري المديريات والهيئات والمراكز التابعة في حدود الاختصاص دون تجاوز ذلك إلى اختصاصات الغير.

-يتولى مدير المديرية إيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية وخاصة بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، ويمكن إتاحة العمل لفترة ثالثة إذا تطلب الأمر، أما بالنسبة للمدارس التي يتم العمل بها بنظام الفترة الواحدة يحق لمدير المديرية الموافقة على تشغيلها بنظام الفترتين، مع عدم المساس بعدد أيام الدراسة المقررة بالخريطة الزمنية المعتمدة.

-استمرار العمل بترجمة المواد العلمية (العلوم والرياضيات) لطلاب الصف الثالث الثانوي بالمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات إلى اللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الأولى المقرر دراستها للطالب أسوة بالأعوام السابقة.

-السماح بنقل معلمي الصفوف الثلاثة الأولى بين المدارس والإدارات التعليمية لسد العجز كأعضاء هيئة تدريس فقط.