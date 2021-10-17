الأحد 17 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب المستشار النمساوي: الحكومة تجاوزت الخلافات الحزبية

سباستيان كورتس
سباستيان كورتس

أكد فيرنر كوجلر نائب المستشار النمساوي، أن التعاون البناء سيستمر داخل الائتلاف الحكومي بين حزبي الشعب والخضر، مشيرا إلى أن الحزبين تجاوزا الأزمة السياسية التى وقعت مؤخرا وتسببت فى استقالة المستشار السابق سباستيان كورتس على خلفية اتهامه فى قضايا فساد.


وقال كوجلر، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن التحديات التى تواجهها الحكومة أكبر من أي خلافات حزبية وخاصة قضايا تداعيات جائحة كورونا وتغير المناخ وأزمة الطاقة العالمية.
وأشار كوجلر - وهو رئيس حزب الخضر- إلى أن التعاون مع المستشار السابق سباستيان كورتس مستمر باعتباره رئيس حزب الشعب وممثل الكتلة النيابية للحزب فى البرلمان.

وسجلت النمسا اليوم 2242 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد و6 حالات وفاة خلال 24 ساعة.
وقال بيان لوزارة الصحة إن إجمالي الإصابات بلغ 775 ألفا و782 حالة تعافى منها 742 ألفا و461 حالة بينما توفى 11 ألفا و167 حالة موضحا أن عدد مرضى كورونا فى المستشفيات بلغ 854 حالة منها 217 حالة فى العناية المركزة.


وذكر البيان أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي : بورغنلاند 27 وكارينثيا 125 والنمسا السفلى 516 والنمسا العليا 417 وسالزبورغ 174 وستيريا 365 وتيرول 152 وفورارلبرغ 48 وأخيرا العاصمة فيينا 418 حالة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

مصادر بـ«الصحة»: تطعيم من هم دون 18 عامًا بلقاح «فايزر» قريبًا

«الداخلية» تفحص فيديو الاعتداء على سيدة أمام ابنتها داخل عقار

كُتب بخط الملك فؤاد.. شيخ الأزهر يُهدى الرئيس السيسى نسخة «فريدة» من المصحف

وزير قطاع الأعمال يكشف لـ«الدستور» السبب وراء تعليق العمل بـ«سيد للأدوية»

إطلاق مبادرة الرئيس للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بـ29 ألف مدرسة

أحمد عمر هاشم لـ«الدستور»: الرئيس السيسى كرم فى شخصى جميع أهل الدعوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

د.أحمد الخميسى

نوبل بين محفوظ وأيتماتوف

ماجد حبته

تاريخ مختصر للأزمة اللبنانية

ماجدة الجندى

أحلام لا تنتهى

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

صور

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

محطة تل أبيب

المزيد

نائب سوري: إسرائيل قتلت «الصالح» خارج سجونها لتفادي ردَّات الفعل وتعتيم الصورة

فلسطين: إسرائيل هي المعيق الرئيسي لإحراز أي تقدم في عملية السلام

«شؤون الأسرى»: سجون الاحتلال مستمرة في تصعيد العقوبات بحق الفارين من «جلبوع»