نائب المستشار النمساوي: الحكومة تجاوزت الخلافات الحزبية

أكد فيرنر كوجلر نائب المستشار النمساوي، أن التعاون البناء سيستمر داخل الائتلاف الحكومي بين حزبي الشعب والخضر، مشيرا إلى أن الحزبين تجاوزا الأزمة السياسية التى وقعت مؤخرا وتسببت فى استقالة المستشار السابق سباستيان كورتس على خلفية اتهامه فى قضايا فساد.



وقال كوجلر، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن التحديات التى تواجهها الحكومة أكبر من أي خلافات حزبية وخاصة قضايا تداعيات جائحة كورونا وتغير المناخ وأزمة الطاقة العالمية.

وأشار كوجلر - وهو رئيس حزب الخضر- إلى أن التعاون مع المستشار السابق سباستيان كورتس مستمر باعتباره رئيس حزب الشعب وممثل الكتلة النيابية للحزب فى البرلمان.

وسجلت النمسا اليوم 2242 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد و6 حالات وفاة خلال 24 ساعة.

وقال بيان لوزارة الصحة إن إجمالي الإصابات بلغ 775 ألفا و782 حالة تعافى منها 742 ألفا و461 حالة بينما توفى 11 ألفا و167 حالة موضحا أن عدد مرضى كورونا فى المستشفيات بلغ 854 حالة منها 217 حالة فى العناية المركزة.



وذكر البيان أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي : بورغنلاند 27 وكارينثيا 125 والنمسا السفلى 516 والنمسا العليا 417 وسالزبورغ 174 وستيريا 365 وتيرول 152 وفورارلبرغ 48 وأخيرا العاصمة فيينا 418 حالة.