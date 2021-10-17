27 أكتوبر.. قافلة طبية تنموية شاملة بمطروح

تنظم جامعة الأزهر الشريف تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمد أحمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، قافلة طبية تنموية شاملة لمحافظة مطروح خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

ومن المقرر أن تقوم القافلة بأعمال الكشف الطبى بالعيادات الخارجية بمستشفى النجيلة المركزي مع تقديم العلاج المجانى وذلك فى عدد من التخصصات كإجراء عمليات جراحية وتوزيع مساعدات اجتماعية وحملات توعية وعقد امتحانات فورية لمحو الأمية، بالإضافة إلى قافلة بيطرية وزراعية وزراعة الأشجار، كذلك عمل مسح طبى واجتماعي.

كما يتوافر بالقافلة تخصصات طبية كأمراض النساء، الأطفال، الرمد، العظام، أنف وأذن وحنجرة، باطنة، جراحة عامة، جلدية، ومسالك.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على تذليل كافة العقبات من أجل نجاح أعمال القافلة وتحقيق المستهدف منها لخدمة مزيد من المواطنين مع الإعلان عنها، موجها لمديرية الصحة بالتنسيق مع مجلس مدينة النجيلة وكافة الجهات المعنية لإعداد التجهيزات التامة واللائقة لأعمال القافلة بمدينة النجيلة.

جاء ذلك فى إطار التعاون المستمر بين محافظة مطروح والأزهر الشريف، مع المشاركة فى تقديم خدمات مجتمعية لخدمة أهالى مطروح مع توفير حياة كريمة.

وكانت انطلقت أمس السبت المبادرة الرئاسية نور حياة للكشف على مواطني مطروح لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتستمر على مدار 6 أيام متواصلة بالنادي الاجتماعي بمدينة مرسي مطروح.

وشهدت المبادرة في يومها الأول إقبال كبير من المواطنين للكشف في المبادرة الرئاسية وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال أحمد خيري مدير برنامج الرعاية الصحية بصندوق تحيا مصر في تصريحات لـ"الدستور، أن فعاليات اليوم الأول انطلقت لتنفيذ مبادرة نور حياة بالنادي الاجتماعي بوسط مدينة مرسى مطروح وذلك للكشف على أهالي مطروح ومكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار.