«ألسن عين شمس» تكرم فريق الجوالات الفائز بالمركز الثاني على الجامعة

نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، احتفالية لتكريم فريق جوالات الكلية الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجامعة، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الدورة الرياضيه الـ٢٦ لجوالي والـ٩ لجوالات جامعة عين شمس، التى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

واستقبلت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، بحضور الدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور شيماء محمود، المدرس بقسم اللغة العربية والمشرفة على فريق الحوالة، عفاف الديب، مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية، عبير عمران، المشرفة على فريق الجوالة.

واستقبلت فريق الجوالات الفائز بالمركز الثاني على مستوى الجامعة، مؤكدة أن الأنشطة الطلابية هي الركيزة الأساسية التى من خلالها يتم تنمية مواهب و قدرات الطلاب؛ بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الطلاب التعليمي، كذلك تنمية مهاراتهم الشخصية على مستوى العمل الجماعي ونشر ثقافة روح الفريق بين الطلاب قبل خروجهم إلى سوق العمل.

بينما أكد الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن إدارة الكلية تقوم بتوفير كافة إمكانياتها لتوفير الأجواء المناسبة لتفريغ طاقات الطلاب و تفجير مواهبهم في مختلف المجالات، مشددًا على أن إدارة الكلية تعمل وفق منظومة متكاملة بمختلف قطاعاتها لتقديم خدمات تعليمية وثقافية و ترفيهيه للطلاب وفق أعلى المعايير.

وشهدت مراسم الاحتفالية تسليم درع الدورة الكشفية من الطلاب و إهداءه الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، مؤكدين أن دعم الكلية للأنشطة الطلابية هو ما يضع فرق الكلية في مصاف الكليات الحاصلين غلى المركز المتقدمة في مختلف المجالات.

وتم تكريم الطالبة داليا حسن، لحصولها على جائزة مثالى عام الدورة، والطالبة بسملة أحمد، لحصولها على جائزة مثالى الوفد.