مناقشة رواية «أبو كاليبس» بقصر ثقافة الشاطبي و«أبناء يهوذا» بجزويت الإسكندرية

يستضيف نادي الأدب بقصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، في السابعة مساء اليوم، لقاء ثقافي مفتوح لمناقشة وتوقيع رواية "أبو كاليبس"، والصادرة عن دار شهرزاد للنشر والتوزيع، للكاتب إسلام سمير عبد الرحمن، وهي الجزء الأخير من "ثلاثية دومينو".

يقدم اللقاء ويديره الكاتب محمد عبد الوارث، و تقدم دراسة نقدية عن رواية "أبو كاليبس" الناقدة الدكتورة نجلاء نصير، والدكتور أحمد فرح يقدم أيضا رؤيته النقدية للرواية وما قدمته من إبداع أدبي متميز للقاريء والنقد أيضا.

أحداث الرواية

تدور أحداث رواية "أبو كاليبس"، في أجواء تاريخية خيالية حينما ساد السلام العالم بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، واستقر الحكم في الأرض للسلطة العثمانية للسلطان عبد الحميد الذي حكم أغلب مساحة أسيا بداية من أصقاع الولايات الروسية مرورا بالأراضي المقدسة والشرق الأوسط حتى حدودها التي امتدت على طول حدود ولايات بولندا والمجر والنمسا.

هذه الحدود السياسية التي تفصل بين السلطنة العثمانية وبين إتحاد الإمارات الذي يحكمه الأمير "أبو الوليد بن طاهر" من مقر حكمه بالأندلس، والذي يسيطر على ولايات أسبانيا والبرتغال وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا بالإضافة إلى السيطرة على الولايات "الزيدية" الشمالية والجنوبية التي عبر القائد العسكري"طارق بن زياد" محيط "عقبة بن نافع" في سبيل فتحها.

صفاء عبد المنعم تناقش "ستي تفاحة" في نادي أدب آفاق اشتراكية



في سياق متصل، يعقد السادسة من مساء اليوم أيضا، في نادي أدب آفاق اشتراكية، أمسية ثقافية لمناقشة رواية "ستي تفاحة"، والصادرة عن دار بدائل للنشر والتوزيع، للكاتبة والقاصة صفاء عبد المنعم .

ويتناول الرواية بالنقد والتحليل، الناقد الدكتور صلاح السروي أستاذ الأدب الحديث والمقارن بكلية الآداب جامعة حلوان، والكاتب الصحفي والناقد رحاب الهواري، وتدير الندوة الكاتبة بهيجة حسين وسط نخبة من المبدعين والكتاب ومتذوقي الأدب.

تتناول رواية "ستي تفاحة"، بعض التغيرات التاريخية فى مصر فى القرن العشرين.بداية من ثورة 1919 وهزيمة 67 ثم حرب أكتوبر 73. تبدأ أحداث الرواية وبعد عودة حياة من العمل فى دولة عربية عام 2000. وتجد الراوية في انتظارها أختها آمال وأخيها سعد.

وتعتبر هذه الفترة التاريخية هامة فى حياتها، وتتذكر "حياة" وهى فى طريقها إلى البيت، مذ كانت طفلة صغيرة وتأتى إلى زيارتهم ستها تفاحة التى تعيش فى مدينة الأسكندرية، وكيفية تغير الحياة فى البيت ترحيبا بهذه الجدة العزيزة.

ويحكى كل منهم حكاية عن حياته الماضية، وخاصة أثناء الحرب العالمية الثانية، والخروج من القرية إلى المدينة للبحث عن العمل، وكان لوالدها صديقا من النوبة هاجر هو وأمه أثناء بناء السد العالى فى الستينيات وتهجير أهالى النوبة، فيأتى حمرة وأمه إلى القاهرة.

"أبناء يهوذا" في ضيافة مركز الجزويت الثقافي غدا

كما يستضيف مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، في السادسة والنصف من مساء غد الأثنين، ندوة لمناقشة رواية "أبناء يهوذا"، للمؤلف صمويل أمين، بالمكتبة الاستعارية، ويناقش الرواية الدكتور محمد عبد الحميد خليفة، والدكتور أحمد فرح، ويدير المناقشة الناقد أحمد إبراهيم أحمد.