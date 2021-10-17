أبوالعينين يوافق على قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

أعلن النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، الموافقة على تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعميرعن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

وقال وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة: “لماذا لم يتم تفعيل هذا التشريع من 2010، هذا القانون الجديد يساهم في تفعيل القانون بطريقة حديثة”، موضحا أن سبب عدم تفعيل هذا القانون هي "البيروقراطية".

وطالب وكيل البرلمان بضرورة وضع خريطة استثمارية في مصر بما يدعم المشاركة في المشروعات العملاقة وتسويقها، بحيث تكون مشروعات هادفة تشجع الاستثمار من خلال رؤى مستقبلية في ظل وجود مشروعات تستهدف الانتقال من الوادي الضيق، مستطردا: "لا شك أن هذا يحتم علينا وضع موازنة ضخمة جدا".