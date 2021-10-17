الأحد 17 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أبوالعينين يوافق على قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

أبوالعينين
أبوالعينين

أعلن النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، الموافقة على تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعميرعن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

وقال وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة: “لماذا لم يتم تفعيل هذا التشريع من 2010، هذا القانون الجديد يساهم في تفعيل القانون بطريقة حديثة”، موضحا أن سبب عدم تفعيل هذا القانون هي "البيروقراطية".

وطالب وكيل البرلمان بضرورة وضع خريطة استثمارية في مصر بما يدعم المشاركة في المشروعات العملاقة وتسويقها، بحيث تكون مشروعات هادفة تشجع الاستثمار من خلال رؤى مستقبلية في ظل وجود مشروعات تستهدف الانتقال من الوادي الضيق، مستطردا: "لا شك أن هذا يحتم علينا وضع موازنة ضخمة جدا".

مجلس النواب القطاع الخاص المشروعات العملاقة محمد أبو العينين الخطة والموازنة وكيل مجلس النواب الموازنة العامة للدولة مشروع قانون

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

أسعار جديدة لـ«شهادة تطعيم كورونا».. 1000 جنيه لغرض السياحة

شيخ الأزهر: الجيش المصري فاجأ العالم بنصر كاسح في أكتوبر أذهل المعتدين

إطلاق مبادرة الرئيس للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بـ29 ألف مدرسة

«ماضون معًا بإرادة صلبة».. أهم رسائل الرئيس فى حفل المولد النبوى

«اغتصاب الطفولة».. الباز يهاجم مسئولى الأزهر بسبب «يونيفورم» الطالبات الصغيرات

تسرب رائحة الغاز يثير قلق أهالى الإسكندرية.. والحى يعلق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

د.أحمد الخميسى

نوبل بين محفوظ وأيتماتوف

ماجد حبته

تاريخ مختصر للأزمة اللبنانية

ماجدة الجندى

أحلام لا تنتهى

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

صور

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

محطة تل أبيب

المزيد

«شؤون الأسرى»: سجون الاحتلال مستمرة في تصعيد العقوبات بحق الفارين من «جلبوع»

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين فى القدس وبيت لحم

بمشاركة 7 دول: إسرائيل تبدء تدريبات "العلم الازرق".. ما أهدافها؟