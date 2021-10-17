ثلاث مطارات مصرية تجدد اعتمادها لشهادة «الأيزو» الدولية

حصلت مطارات؛ "شرم الشيخ، والغردقة، وبرج العرب"، على تجديد اعتماد شهادة "الأيزو" ٩٠٠١/٢٠١٥، لمدة ثلاث سنوات إضافية، وهو الاعتماد الخاص بمطابقة إجراءات العمل وجودة التشغيل وفق المعايير الدولية، وذلك بعد المراجعات التي قامت بها شركة "SGS" المانحة للاعتماد على المطارات الثلاثة مؤخرًا.

وأكد المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أهمية مطابقة المطارات وجميع المقار والمنشآت التابعة لمرفق الطيران المدني، لإجراءات وجودة العمل بشكلٍ دائم، من أجل تقديم تجربة سفر متميزة للمسافرين، وبما يرفع من تصنيف المطارات المصرية عالميًا، لجذب المزيد من الحركة الجوية.

كما هنأ الطيار أحمد منصور، رئيس الشركة المصرية للمطارات والعاملين بالشركة، لحصول المطارات الثلاثة على هذا الاعتماد.

ووفقًا لعمليات المراجعة والمطابقة لمطارات؛ (شرم الشيخ، وبرج العرب، والغردقة)، والتي تمت خلال شهري سبتمبر الماضي وأكتوبر الجاري، من جانب الجهة المانحة، لم تُرصد أي إجراءات غير مطابقة، وتم تجديد اعتمادها من المراجعة الأولى، وجار الآن إصدار شهادة الاعتماد لجودة أداء وإجراءات العمل لمقر الشركة المصرية للمطارات، بعد الانتهاء من تنفيذ بعض الإجراءات.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل بنتيجة سلبية، قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، على أن يُستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من؛ (اليابان، الصين، تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية، كندا، ومطارات: لندن هيثرو، باريس، وفرانكفورت)، حيث يُسمَح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم، وطابا، إجراء تحليل "PCR" فقط فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج، تقديم نتيجة تحليل "PCR" سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وأوضحت وزارة الطيران، في منشورٍ للعاملين، إن الحملة الطبية الوافدة من وزارة الصحة، سوف تتواجد في مقار الوزارة.

وأشارت وزارة الطيران المدني، إلى أن هناك شرطان لحصول الموظف على التطعيم، أولهما؛ أن يكون المتقدم قد سجَّل على موقع وزارة الصحة والسكان، وأن يكون لديه بطاقة الرقم القومي، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطة الدولة لتعطيم الموظفين بالجهاز الإداري والمواطنين أيضًا ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".