أحمد السقا ينتظر عودة «عز» و«كريم» لتصوير «الاختيار 3»

ينتظر الفنان أحمد السقا عودة النجم أحمد عز من جولته الخارجية لتصوير فيلم "كيرة والجن" وانضمام كريم عبد العزيز للفريق من أجل الجلسات الأولية للجزء الثالث من مسلسل “الاختيار” المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم.

ويعتبر الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار” من أضخم الأعمال المنتظرة والتي تحمل في بطولتها 3 من أهم نجوم الفن في مصر والوطن العربي والذين وافقوا على التواجد مقدمين أدوار جديدة عليهم مصدرين بطولات كثيرة لأبطال عاشوا في الظل.

ومن المتوقع عقد الجلسات الأولى خلال نوفمبر القادم من أجل التصوير في أقرب فرصة خاصة أن الفيلم يحتاج المزيد من الجهد والوقت نظرا لضخامة العمل الجديد الذي حقق نجاحا كبيرا على مدار موسمين.

وكان الجزء الثاني حقق نجاحًا كبيرًا الموسم الرمضاني الماضي على شاشة أون وكان من بطولة، النجم كريم عبد العزيز، والنجم أحمد مكي، والنجم إياد نصار، وإنجي المقدم، وبشرى، ورياض الخولي، وأحمد حلاوة، وهادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وطارق صبري، ومحمد علاء، وعمر الشناوي، وإسلام جمال، وسامح الصريطي”.

وشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم: “أحمد حلمي، وأحمد فهمي، والنجم أشرف عبد الباقي، ونضال الشافعي، ومحمد فراج، ومصطفى أبو سريع، وعلي الطيب، ومحمد محمود عبدالعزيز، وبيومي فؤاد”.

كشف السقا لأول مرة عن تقديمه الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" في موسم رمضان المقبل مع أصدقائه كريم عبدالعزيز وأحمد عز، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيكون مهمًا وضخمًا في الموسم الرمضاني المقبل.