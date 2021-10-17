الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مجلس إدارة أدنوك للحفر يوافق على خطة خمسية طموحة لتعزيز النمو طويل الأجل

أدنوك
أدنوك

عقدت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة أدنوك للحفر الذي تم تشكيله مؤخرا، حيث تم خلال الاجتماع الموافقة على ميزانية العام 2022 وخطة خمسية طموحة لنمو أعمال أدنوك للحفر للفترة من 2022 إلى 2026. 

ويأتي اجتماع مجلس إدارة أدنوك للحفر في أعقاب نجاح عملية الاكتتاب العام الأولي على أسهم الشركة وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي يعتبر الإدراج الأكبر على الإطلاق في تاريخ السوق.
وأكدت أدنوك للحفر، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، ثقتها الكبيرة بالقرارات الرئيسية المتعلقة بنمو وتعزيز الأعمال التي تم التوصل إليها في الاجتماع، كما رحبت بإدراج الشركة في ثلاثة مؤشرات عالمية هي مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، ومؤشر فوتسي للشركات ذات رأس المال الكبير، ومؤشر فوتسي القياسي العالمي.

وتعزز القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة من الدور الأساسي الذي تلعبه أدنوك للحفر كمزود وحيد لتأجير منصات الحفر والخدمات المتعلقة بالحفارات لمجموعة أدنوك، حيث تواصل الشركة المساهمة بدور حيوي لتمكين أدنوك من تحقيق هدفها في زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات.

وكانت أدنوك قد أكملت بنجاح الاكتتاب العام الأولي بنسبة 11% من إجمالي رأس المال المصْدَر في أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 أكتوبر .2021

وتحتفظ أدنوك بعد الإدراج بأغلبية 84% في أدنوك للحفر، بينما تمتلك شركة خدمات الطاقة العالمية بيكر هيوز، التي دخلت في شراكة إستراتيجية مع أدنوك للحفر في أكتوبر 2018، حصة قدرها 5%، كما تمتلك شركة هيلميريتش آند باين الرائدة عالمياً في مجال حفر آبار النفط والغاز حصة بنسبة 1% بعد استثمارها الأساسي البالغ 100 مليون دولار في الاكتتاب العام الأولي في 8 سبتمبر .2021

ابوظبى أدنوك للحفر أدنوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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