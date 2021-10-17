الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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اقتصاد

رئيس «مياه المنيا» يتفقد مشروعات «حياة كريمة»

جولة رئيس مياه المنيا
جولة رئيس مياه المنيا

تفقد المهندس رجب السعيد جبر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عددًا من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز العدوة.

رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا�
جولة رئيس مياه المنيا

 وزار “جبر” محطة معالجة مياه العدوة، والتى يتم إنشاؤها ضمن مبادرة “حياة كريمة”، بتكلفة إجمالية ٢٠٠ مليون جنيه، على مساحة ٢٥ فدانًا.

 ووجه أثناء جولته، بسرعة إنجاز الأعمال قبل 30 يونيو 2022، طبقًا للجدول الزمني للمشروع، وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ثم توجه إلى محطة صرف صحى بنى وركان، والتي تبلغ طاقتها الاستعابية ٣٠٠٠متر مكعب يوميا ومحطة الصرف الفرعية بالعدوة بطاقة استيعابية ١٥٠٠.

رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا�
جولة رئيس مياه المنيا

 كما تابع محطة مياه قصر الرقيب ٢٥ل/ث ومحطة بنى وركان المرشحة ٦٠ل/ث ومحطة مياه مدينة العدوة المرشحة ٥٠ل/ث، والمحطة الرئيسية للصرف الصحى ٢٠٠٠متر مكعب، ومحطة رفع صرف صحى كفر مهدى ٢٥٠متر مكعب في الساعة، ومحطة مياه صفانية ٢٥ل/ث ومركز خدمة العملاء المطور.

رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا�
جولة رئيس مياه المنيا

وتفقد أعمال إنشاء محطة مياه آبا البلد (ترشيح فائق الجوده) بمغاغة، والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية ١٠٠ل/ث بتكلفة اجمالية ٥٠ مليون جنيه.

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا�
جولة رئيس مياه المنيا

وأشار إلى أنه أثناء أهمية الإلتزام بجودة المياه والنظافة العامة وإجراءات السلامة والصحة المهنية وتوعية المواطنين بأهمية مبادرة “حياه كريمة”، في توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لهم، وكيفية المحافظة علي هذه المشاريع.

رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا�
جولة رئيس مياه المنيا
مياه الشرب الصرف الصحي المنيا العدوة السيسي مصر 2021

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