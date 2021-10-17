الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس عاطل لحيازته 20 طربة «حشيش» في الإسكندرية

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 20 طربة من مخدر الحشيش وكمية لمخدر الآيس بقصد الاتجار به على عملائه وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يُفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها علي عملائه متخذا دائرة قسم شرطة أول المنتزة مسرحًا في ذلك.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وبمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر علي 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام وكمية لمخدر الآيس ومبلغ مالي وهاتف محمول، حال تواجده بدائرة القسم.  
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريبا، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كان قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلان 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 200 طربة "حشيش" بقصد الاتجار به على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.
تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سريه بقيام عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة، مُتخذان من دائرة قسمى شرطة "ميناالبصل، وثان المنتزه" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

النيابة اجراءات محمول ترويج الإسكندرية الدقهلية المركزى

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وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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تجديد حبس عاطل لحيازته 20 طربة «حشيش» في الإسكندرية

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