حازا 14.5 ألف قرص مخدر.. تجديد حبس عاطلان بالمنتزة شرق الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثان، بالاسكندرية، تجديد حبس عاطلان 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 14.5 ألف قرص مخدر بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين وألقي القبض عليهما حال استقلال سيارة أثناء تواجدهما بدائرة القسم، بتفتيشهما عثر بحوزتهما 14.500 قرص مخدر مؤثر ومبلغ مالى وعدة هواتف محمولة، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.