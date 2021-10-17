القبض على مسجل خطر بحوزته كيلو حشيش بمركز طهطا بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط مسجل خطر، يُدعى “حميدو” تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز طهطا.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا، يفيد بتمكن وحدة مباحث مركز طهطا من ضبط مسجل خطر بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة، قبل ترويجها في الأسواق لمتعاطيها بالناحية دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين ضبط عدد 62 قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنوا نحو 1000 جرام وسلاح أبيض عبارة عن "مطواة " ومبلغ 595 جنيهًا وهاتف محمول حيازة المتهم "احمد. ح. ا" وشهرته حميدو، 34 عاما، عامل، ومقيم بندر طهطا، والسابق اتهامة في عدد 8 قضايا مخدرات.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسلاح بقصد الدفاع عن النفس.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، بالواقعة وجرى إخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

كان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحه المخدرات بمديريه أمن سوهاج، مفادها قيام تاجر مواد مخدرة بجلب كمية كبيرة من مخدرى الحشيش والهيرويين، تمهيدًا لترويجها على العملاء بدائرة قسم ثان سوهاج.

عقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي رافت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات و الرائد أحمد صقر رئيس مباحث قسم ثان سوهاج تم عمل عدة أكمنه ثابته ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط محمد. ت. ا 34 سنة عامل مقيم دائرة قسم ثان سوهاج وبحوزته 83 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وزن 250جرام تقريبا ، 40 قطعة لمخدر الحشيش وزن 200 جرام، ومبلغ 85 جنيهاً وهاتف محمول شخصي و سيارة جيب شيروكي .

تم التحفظ على المتهم و المضبوطات و تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازم.