إصابة 5 أشخاص إثر مشاجرة بسبب خلافات الأطفال بسوهاج

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر وقوع مشاجرة بين عدد من المواطنين، بسبب لهو الأطفال بدائرة مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا، بحدوث مشاجرة ومصابين دائرة المركز.

وبالانتقال إلى محل البلاغ، تبين حدوث مشاجرة بين كل من، طرف أول، "نور الدين. ي. ا.ع" 64 عامًا، بالمعاش، مصاب جرح قطعي متهتك بسبابة اليد اليسري وجروح قطعية بفروة الرأس، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، ونجله "يوسف" 24 عامًا، حاصل على بكالوريوس علوم تجارية، و"محمد. ح. ي" 18 عامًا، طالب مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وطرف ثانٍ كل من "محمود ع ا ع" 39 عامًا، عامل، و"محمود ع ا ع" 41 عامًا، عامل، مصابين بسحجات متفرقة بالجسم الطرفان يقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب لهو الأطفال.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على جهات التحقيق المختصة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز طهطا ووجود مصابين وتم ضبط طرفى المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كل طرف على الأخر.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس فرع بحث الشمال وكيل فرع البحث و رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بوقوع مشاجرة ومصابين بناحية مركز طهطا بين طرف أول طالب 17 سنة مصاباً " جرح طعني شبه نافذ بالظهر من الناحية اليسري وسحجات متفرقة بالجسم " ومسن 65 سنة بالمعاش مصاباً " بجرح رضي بفروة الرأس وقطع بأوتار اليد اليسري وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي وعامل 30 سنة مصاباً " بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.