مسابقة شبابية لأحسن ابتكار جديد في التحول الرقمي لخدمة أهالي السويس

أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس عضو مجلس الشيوخ النائب أحمد خشانة عن مفاجأة سارة وتنظيم مسابقة شبابية لأحسن ابتكار جديد في التحول الرقمي لخدمة أهالى السويس.

ملتقى حزب مستقبل وطن في السويس

وأوضح خشانة خلال كلمته بالملتقى الأول للشباب وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالجمهورية الجديدة أنه يتم منح جوائز مالية لأفضل ثلاث مشاريع بالإضافة إلى دعمه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية بمحافظة السويس خلال كلمته الافتتاحية إن الدولة المصرية خلال الفترة من 2011 إلى 2021 أثبت أنها دولة قوية، خاصة خلال السنوات السبع الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى وصل بمصر إلى بر الأمان فى ظل حدوث بعض العقبات لعدد من الدول المجاورة.

ملتقى حزب مستقبل وطن في السويس

من جهته أوضح الدكتور عبد الهادى النجار أن مصر قامت بتطبيق رؤية الأمم المتحدة في التنمية المستدامة والتحول الرقمي، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو العالمية؛ بفضل توجيهات الرئيس السيسي لخدمة المصريين.

وفيما يخص العلاقة بين التعليم والتكنولوجيا أشارت الدكتورة شاهيناز طايع إلى أن العلاقة بين التعلم والتكنولوجيا أصبحت إحدى الركائز الرئيسية التي لا غنى عنها في التنمية، خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا، مطالبة الشباب بضرورة التعلم فى كافة المجالات ليكون مستعدًا لأي تطورات مستقبلية.

ملتقى حزب مستقبل وطن في السويس

وشدد النائب سيد عبده، عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تطوير الذات وتنمية الإمكانيات من قبل الشباب؛ لمواكبة التطور التكنولوجي والمساهمة في المشروعات التنموية، وفي هذا الصدد أعرب النائب حافظ شوشة عضو مجلس الشيوخ بسعادته البالغة بهذا التجمع الشبابي، مشيرًا إلى أن الحزب دائما سيكون مساند لهم، فهم الأمل الحقيقى فى التنمية المستدامة لمصر.

ملتقى حزب مستقبل وطن في السويس

وطالب الدكتور محمد النوبى، رئيس مجلس إدارة مركز السكرتارية المتقدمة للتدريب بحسن استخدام التكنولوجيا؛ لتحسين مستوى الدخل، حيث يستخدم التحول الرقمي في الاستفادة من بعض الخدمات وإنجاز المهام في أسرع وقت.

ملتقى حزب مستقبل وطن في السويس

وفي تصريحات صحفية قال الدكتور علاء يونس، المتحدث الرسمي باسم الحزب إن هذا الملتقى يأتي في إطار العمل على مواكبة الأحداث والتطورات التي تشهدها الدولة المصرية مؤخرًا في ظل توجيهات القيادة السياسية بسرعة البدء في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي لمواكبة المستجدات العالمية فى الدول المتقدمة.

ملتقى حزب مستقبل وطن في السويس

وكانت أمانة حزب مستقبل وطن بالسويس، قد نظمت فعاليات الملتقى الأول للشباب وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالجمهورية الجديدة بحضور نواب الحزب والدكتور عبد الهادي النجار والدكتور محمد النوبي.

ملتقى حزب مستقبل وطن في السويس

ملتقى حزب مستقبل وطن في السويس

ملتقى حزب مستقبل وطن في السويس

ملتقى حزب مستقبل وطن في السويس

ملتقى حزب مستقبل وطن في السويس

ملتقى حزب مستقبل وطن في السويس

ملتقى حزب مستقبل وطن في السويس

ملتقى حزب مستقبل وطن في السويس

ملتقى حزب مستقبل وطن في السويس

ملتقى حزب مستقبل وطن في السويس

ملتقى حزب مستقبل وطن في السويس

ملتقى حزب مستقبل وطن في السويس

ملتقى حزب مستقبل وطن في السويس